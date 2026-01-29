Undersköterska för vikariat till Kirurgmottagningen, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Endoskopimottagningen i Sundsvall är en stor specialistmottagning där sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbetar tätt tillsammans för att utreda och genomföra undersökningar inom både benign och malign kirurgi. Vårt gemensamma fokus är att skapa ett optimalt och sammanhållet vårdförlopp för varje patient. Vi utför endoskopisk verksamhet: Gastroskopi, Koloskopi, Rektoskopi / sigmoideoskopi.Vi är en stabil och välfungerande arbetsgrupp med hög samhörighet, där samarbete och patientfokus är centrala delar i det dagliga arbetet.
Som undersköterska på endoskopimottagningen har du en central roll i det dagliga patientflödet. Du arbetar både patientnära och praktiskt för att säkerställa hög kvalitet, god hygien och ett effektivt arbetsflöde. Arbetet kräver noggrannhet, ansvarskänsla och god samarbetsförmåga samt en vilja att kombinera patientkontakt med praktiska och hygienrelaterade arbetsuppgifter. Givetvis har du ett professionellt bemötande av kollegor och patienter. Vi erbjuder en individanpassad introduktionen utifrån tidigare arbetslivserfarenhet. Arbetstiden är förlagd till vardagar och dagtid.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse till och med 2026-12-31.
Assistera vid endoskopiska undersökningar (gastroskopi, koloskopi m.m.)
Förberedelse och omhändertagande av patienter före och efter undersökning
Rengöring, desinfektion och hantering av endoskopisk utrustning
Provhantering och administrativa uppgifter
Städning och iordningställande av patientsalar och undersökningsrum mellan patienter och efter undersökningarna.
Beställning och påfyllnad av material
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet i Kirurgi eller från mottagning
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Personlig mognad
Självgående
Helhetssyn
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
