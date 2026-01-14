Undersköterska för timanställning, To Care City, Stockholm
2026-01-14
Vi på To Care City söker en undersköterska med intresse för och erfarenhet av hemsjukvård och reception att arbeta på timmar hos oss.
Vad erbjuds du?
To Care City är en välfungerande husläkarmottagning med högt i tak och snabba beslutsvägar och vi sätter stort värde på fin gemenskap, teamkänsla och trivsel. Vi har väldigt roligt tillsammans på jobbet!
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv undersköterska som vill arbeta på timmar i vår hemsjukvård och reception. Erfarenhet från hemsjukvård och primärvård är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och inställning och att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en timanställning, och vi söker därför dig som vill arbeta hos oss under längre ledigheter, ex sommaren, samt då behov uppstår. Arbetet avser hemsjukvård och reception.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Lovisa Laurén Glover, lovisa.lauren.glover@primavard.se
eller biträdande verksamhetschef Julia Linder, julia.linder@primavard.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi avböjer vänligt men bestämt förfrågningar från bemanningsbolag.
Mottagning
To Care City ligger på Karlavägen 58, mitt på Östermalm. Verksamheten har ca 9000 listade patienter och består av husläkarmottagning, psykosocialt team och hemsjukvård. Personalgruppen består av 25 medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
To Care Husläkarmottagning Östermalm
