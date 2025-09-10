Undersköterska för nattjänstgöring till GoLife äldreboende i Mölndal
Norlandia Care AB / Undersköterskejobb / Mölndal Visa alla undersköterskejobb i Mölndal
2025-09-10
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Care AB i Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Lerum
, Borås
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt team och bidra till framtidens äldreomsorg
Norlandia Äldreomsorg har öppnat portarna till vårt nya äldreboende Norlandia GoLife i det spännande GoCo-området i Mölndal. Vi söker dig som är undersköterska och som vill vara med på en unik resa där kreativitet, nya idéer och innovativt engagemang ständigt kommer uppmuntras. Välkommen med din ansökan till ett av svensk äldreomsorgs mest spännande projekt där du kommer göra skillnad - på riktigt.
GoCo Health Innovation City
GoCo HIC är den nya stadsdelen intill AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal med fokus på life science, samverkan och kunskapsbyte mellan akademin, näringsliv och den offentliga sektorn. Här kommer bostäder, kontor, labb och kliniker tillsammans bilda en viktig plats för att utveckla framtidens läkemedel och förebyggande hälsa. Läs mer om GoCo här.
Norlandia GoLife äldreboende - hälsa, gemenskap & nya upplevelser
Norlandia har som enda aktör i nuläget utsetts till att utforma och driva områdets äldreboende - Norlandia GoLife. Verksamheten har 60 lägenheter. Den trivsamma boendemiljön kommer innefatta bland annat en spektakulär takterrass och yogasal för att nämna ett par exempel. I linje med GoCo-satsningen kommer vi ha fokus på hälsa där vi ständigt kommer utmana rådande arbetssätt för att stärka våra boendes hälsa och livskvalitet.
Vad innebär jobbet som undersköterska på Norlandia?
Som undersköterska är du en värdefull nyckelspelare som bidrar till att våra boende får en god omsorg och en trygg och meningsfull tillvaro på ålderns höst. Vi utgår alltid från den boendes vilja och egna förmåga och vi arbetar enligt våra koncept inklusive vårt fördjupade kontaktmannaskap. Eftersom äldreboendet är relativt nytt kommer du vara tillsammans med ledningsgruppen och dina kollegor bidra med att bygga upp och utforma äldreboendet - ett kul och kreativt arbete som innebär att du även får en god övergripande bild av verksamhetens alla delar. Vi ser gärna att vi har en mix av omvårdnadspersonal med eller utan specialistkompetens inom olika områden.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort engagemang och en vilja att göra skillnad. Du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs. Vi vill betona att förmågan och engagemanget att tänka nytt och bidra till att utforma framtidens äldreomsorg kommer att vägas in i rekryteringsprocessen.
Du har undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350 poäng.
Meriterande om du har intresse för hälsa eller arbetat med liknande arbetsuppgifter.
Meriterande om du är speciallistundersköterska.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
God datorkunskap/datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Omfattning: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-02-28
Vid eventuella frågor om arbetet kontakta:susanne.landhage@norlandia.com
ellernadja.lindh@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://norlandia.se/ Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Kontakt
Susanne Landhage susanne.landhage@norlandia.com Jobbnummer
9503025