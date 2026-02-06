Undersköterska för nattjänst till Smedjans korttidsenhet i Kungsbacka
Vill du arbeta där varje natt gör skillnad? På vår Smedjans korttidsenhet möter du ett varierat spann av vårdtagare med skiftande behov, där dina medicinska kunskaper och kliniska färdigheter verkligen får utrymme att glänsa.
Låter detta som en tjänst för dig? Då är det dags att ta steget och bli en del av vårt fantastiska team på Smedjans korttidsenhet!
Rollen som Undersköterska hos oss
I jobbet ger du en god omvårdnad och social omsorg utifrån hyresgästens behov under nattid. I ditt arbete ingår även social dokumentation, olika hälso- och sjukvårdsuppgifter. I vårt arbete utgår vi från vår gemensamma värdegrund och arbetsplatskultur; vi levererar, vi samarbetar, vi gör nytt och vi välkomnar. Vi arbetar kvalitativt och målinriktat med BPSD-register och andra metoder som främjar ett personcentrerat arbetssätt där vården och omsorgen sker tryggt och säkert utifrån individens behov och önskemål. Publiceringsdatum2026-02-06Profil
Som person tycker du om att arbeta i team samt har lätt för att möta och samarbeta med andra människor. Du är trygg i din yrkesroll samt har ett professionellt bemötande till boende och kollegor. Du är van att arbeta flexibelt och snabbt ställa om utifrån nya situationer. Vidare vill du gärna lära nytt och deltar aktivt och engagerat i utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vi personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- har god datorvana
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av medicinska insatser, erfarenhet av arbete på sjukhus eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/smedjans-korttidsenhethttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse. Du kommer jobba utefter ett schema som kommer vara förlagt under nattid 21:50-06:50. Schemat kommer innefatta tjänstgöring varannan helg.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov. På natten är en heltidstjänst på 34 timmar och 20 minuter i veckan.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 20 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/78". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Hanna Fladberg, rekryterare 0300-837111 Jobbnummer
