Undersköterska för nattjänst till Smedjans korttidsenhet i Kungsbacka
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka Visa alla undersköterskejobb i Kungsbacka
2025-08-26
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större? Är du redo att göra skillnad i människors liv varje dag och ha ett omväxlande och spännande? Då är det dags att ta steget och bli en del av vårt fantastiska team på natten på Smedjans korttidsenhet!
Rollen som Undersköterska hos oss
Att jobba på Smedjans korttidsboende innebär att du är i ett team som tillgodoser omsorgstagarens behov nattetid.
Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett lyhört, smidigt och professionellt bemötande. Vi har starkt fokus på de vi är till för samtidigt som vi arbetar tillsammans och med närhet till varandra, I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera och följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av hjälp och stöd. Som medarbetare hos oss får du också delta i utvecklingen i verksamheten via olika ombudsroller och i arbetet med olika nationella kvalitetsregister.Publiceringsdatum2025-08-26Profil
Som person tycker du om att arbeta i team samt har lätt för att möta och samarbeta med andra människor. Du är trygg i din yrkesroll samt har ett professionellt bemötande till boende och kollegor. Vidare vill du gärna lära nytt och deltar aktivt och engagerat i utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vi personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- har god datorvana
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta som undersköterska
- erfarenhet av somatisk- eller demensvård
- om du har gått vidareutbildning och/eller erfarenhet inom vård av multisjuka äldre eller rehabilitering av äldre
- B-körkort
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/smedjans-korttidsenhethttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=803407&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 9 september .
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/550". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Hanna Fladberg, rekryterare 0300-837111 Jobbnummer
9475355