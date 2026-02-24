Undersköterska extra personal till Mälarbacken, Korttids och Växelvård
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Bromma stadsdelsförvaltning är en av stadens elva stadsdelar.
Bromma ligger nära Stockholms innerstad och vid Mälaren med dess vackra gröna natur. Äldreomsorgen tillämpar heltid som norm med möjlighet att arbeta deltid. Du har din huvudsakliga arbetsplats på enheten men anställningen innebär att du utför arbete på olika platser vid hela området Mälarbackens vård- och omsorgsboende.
Mälarbacken är ett vård- och omsorgsboende för äldre över 65 år. På Mälarbacken bor 282 personer med olika inriktningar bestående av demens, somatisk, profilboende psykiatri samt korttids- och växelvård. Mälarbacken är en akademisk nod, vilket innebär att vi tar emot studenter för verksamhetslagd utbildning och vi samarbetar med högskolor/universitet och Äldreförvaltningen. Mälarbacken ligger vid ett naturskönt område och hit åker man enkelt med t.ex. bil, buss eller tunnelbana.
Du kommer att arbeta på Nordens största äldreboende med inriktning demensdiagnos, somatiska avdelningar och en korttids- och växelvård, samt äldre med psykiska diagnoser. Varje enhet består av 25-26 boende. Du jobbar tillsammans med en erfarna sjuksköterskor och rehab. Alla på avdelningen arbetar utifrån personcentrerad vård. Vi strävar efter att arbeta med våra hjärtan och ett gott bemötande.
Din roll
Som undersköterska ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre enligt beslut från biståndshandläggare. Du ska hjälpa och stödja omsorgstagare i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan hos denne och hjälpa till med omsorgstagares sociala kontakter. Du ska ansvara för att den äldre får delta i olika aktiviteter och få stimulans för sitt välbefinnande samt erbjuda den äldre möjlighet till utevistelse. Du ska även ha kontakt med anhöriga, medverka vid vårdplanering och social dokumentation. Du skall dessutom följa de rutiner och föreskrifter som finns på arbetsplatsen.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha skyddad yrkestitel som undersköterska.
Du ska ha arbetat inom vård och omsorg i minst 1-3 år. Du ska ha vana av att dokumentera.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna och goda referenser. Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd för omsorgstagares behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du förväntas att vara flexibel, då arbetet kräver det.Publiceringsdatum2026-02-24Övrig information
Schemalagd arbetstid utifrån verksamhetens behov.
Äldreomsorgens värdegrund genomsyrar vår verksamhet och du ska kunna omsätta värdegrunden i ditt dagliga arbete.
Arbetsprov kommer att tillämpas för sökande som kallas till intervju.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/567". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Mälarbackens vård och omsorgsboende Kontakt
Piret Nwaijah 08-50806754 Jobbnummer
9760527