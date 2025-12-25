Undersköterska eller vårdbiträde? Välkommen till ett meningsfullt jobb!
2025-12-25
Är du en person som brinner för att göra skillnad - varje dag?
Vill du arbeta i en roll där ditt engagemang, din omtanke och ditt driv verkligen uppskattas? Hos A-omsorg får du chansen att påverka människors vardag på riktigt.
Vem är vi på A-omsorg?
A-omsorg är ett tryggt och väletablerat företag som erbjuder hemtjänst och hushållsnära tjänster - med omtanke i fokus. Vi arbetar alla dagar i veckan från kl. 07 till 23, och vårt mål är enkelt: att varje kund ska känna sig sedd, trygg och respekterad.
Vi tror på goda relationer, både med kunder och kollegor. Genom lång erfarenhet, kontinuerlig utbildning och en stark vilja att utvecklas, levererar vi vård och omsorg med hjärtat först. Hos oss blir du en viktig del av något större - ett team som arbetar tillsammans för att göra skillnad.
Din roll hos oss
Som medarbetare i A-omsorgs team kommer du att:
Ge personlig omvårdnad
Anpassa insatser efter varje kunds behov
Arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
Delta i dokumentation och rapportering
Du blir en del av ett omtänksamt och professionellt gäng som stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet som undersköterska eller vårdbiträde, gärna inom hemtjänst
Är lyhörd, flexibel och initiativtagande
Har god förmåga att bemöta människor professionellt och empatiskt
Talar och skriver svenska obehindrat
Är van vid att dokumentera digitalt
Om tjänsten
Omfattning: Heltid / Deltid
Arbetstider: Dag, kväll och helg (schema enligt överenskommelse)
Ersättning: Fast lön + OB-tillägg
Redo att bli en del av oss?
Skicka in ditt CV och ett personligt brev redan idag - vi rekryterar löpande!
Innan anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister behövas.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi trygg och meningsfull omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
CV och personligt brev
E-post: fabian@aomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro". Arbetsgivare A-Omsorg AB
(org.nr 556918-5035)
Landbotorpsallén 7 (visa karta
)
702 26 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fabian Amiri fabian@aomsorg.se Jobbnummer
9663780