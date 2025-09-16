Undersköterska eller vårdbiträde till ögononkologiska mottagningen
2025-09-16
Vill du arbeta med högspecialiserad vård inom ögononkologi? Vi söker nu en trygg undersköterska eller vårdbiträde med god empatisk förmåga till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
S:t Eriks Ögonsjukhus har uppdraget för den nationella högspecialiserade vården inom ögononkologi i Sverige. Vi som arbetar på ögononkologiska mottagningen är specialiserade på diagnostik och behandling av framför allt retinoblastom (tumör i näthinnan hos barn) och ögonmelanom (sjukdom som utgår från de pigmenterade cellerna i ögat).Om tjänsten
Som undersköterska eller vårdbiträde på den ögononkologiska mottagningen har du ett omväxlande och självständigt arbete. Du ansvarar främst för att förundersöka patienter inför läkarbesök, inklusive olika fotografier av ögat. Andra arbetsuppgifter är att boka operationer och hantera strålapplikatorer. Arbetet innebär även telefonrådgivning och vid behov bemanna operationssal vid ögonundersökning i narkos eller operationer i lokalbedövning.
Du kommer ha administrativa uppgifter som att skriva mötesprotokoll och lägga scheman. Möjlighet finns att hjälpa till med administrativa delar av den forskning som pågår på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är vårdbiträde eller utbildad undersköterska. Det är meriterande om du arbetat inom ögonsjukvård och/eller cancervård tidigare.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du har god empatisk förmåga för att möta våra cancersjuka patienter. Vidare tror vi att du är serviceinriktad. Då vi är en liten enhet i dagsläget bestående av 5 läkare, 2 sjuksköterskor samt en undersköterska, vill vi att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team såväl som självständigt. Du är trygg, noggrann och har lätt att prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Arbetstider är dagtid måndag till fredag.
Tjänsten är på heltid och tills vidare. Vi tillämpar provanställning i sex månader.
Vi tillämpar registerkontroll innan anställning för denna tjänst.
Urval och intervjuer sker löpande.
Om S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 175 000 patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har 450 medarbetare.
S:t Eriks Ögonsjukhus finns i nybyggda och moderna lokaler i Hagastaden.
För S:t Eriks Ögonsjukhus är det viktigt att du som medarbetare trivs och är motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande och kompetensutveckling samt satsar på hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
S:t Eriks Ögonsjukhus , Klinik 2, Ögononkologi
