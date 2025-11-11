Undersköterska eller vårdbiträde till Hemsjögården vaken natt/kvällar
2025-11-11
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Hemsjögårdens äldreboende ligger naturskönt beläget bredvid sjön Sävelången cirka en mil utanför Alingsås. På boendet finns två avdelningar med stor kompetens inom grupp fys samt demens. Äldreboendet är litet med 34 boendeplatser, familjärt och mysigt. Här är vi ett kunnigt och glatt gäng som samarbetar över huset och arbetar personcentrerat.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med att ge stöd samt god och säker omvårdnad till brukare utifrån deras genomförandeplan.
Du utgår från din enhet och arbetar enligt rutiner och genomförandeplaner som beskriver vilka insatser som ska utföras. Arbetsuppgifterna varierar beroende på brukarens behov och kan omfatta allt från personlig vård och omsorg, larmhantering och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter till social samvaro. Du närvarar även som kontaktperson vid välkomstsamtal, upprättar och följer upp genomförandeplaner, har kontakt med anhöriga samt dokumenterar enligt gällande lagstiftning i våra digitala system.
I ditt uppdrag som undersköterska kommer du att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål. Du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Arbetstidsmått 36,33 tim/ vecka. 6 veckors schema. Arbetstid natt 21.45-06.45. Kvällstider varierar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du även har tidigare erfarenhet av att jobba med brukare som har en demensdiagnos. Det är meriterande om du har annan påbyggnadsutbildning inom demens eller arbetat med BPSD. Verksamheten arbetar med olika digitala system, därför krävs goda kunskaper i digitalt arbetssätt. Då vi arbetar utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning ställer vi krav på att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal, förståelse och skrift.
Du har förmåga att sätta dig in i andra människors situation och är lyhörd för den enskildes behov. Intresse av att arbeta med människor är en förutsättning för att lyckas i rollen samt att du värdesätter ett gott bemötande lika högt som oss.
Vidare ser vi att du är lösningsfokuserad, har förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor. För att lyckas i denna roll behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till att dagens förutsättningar kan förändras. Du behöver också vara trygg i dig själv och kunna förhålla dig på ett sätt som är anpassat till rådande situation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
