Undersköterska eller vårdbiträde till Björklunden Tollarp
2025-08-25
Nu söker vi timvikarier på Björklunden i Tollarp undersköterskor och vårdbiträde. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Björklunden ligger centralt i Tollarp. Björklunden är byggt i två plan med sammanlagt 4 enheter, 2 på varje våning med 10 lägenheter på varje enhet. Lägenheterna är strax under 40 kvm med toalett, dusch och ett litet pentry med kylskåp och eluttag. På varje boendeenhet finns gemensamma utrymmen såsom dagrum och matsal. Det finns också härliga uteplatser att utnyttja. Det finns 20 somatiska platser och 18 demensplatser.
Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Det här får du hos oss: * Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi. * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris. * En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen. * Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb. * Karriär- och utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan du bli gruppchef med personalansvar eller få ett specifikt ämnesansvar som demensansvarig eller hygienombud. * Självklart har vi även friskvårdsbidrag, skobidrag, arbetskläder och kollektivavtal.
Om Björklunden
* Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska. * Här arbetar vi med djur i vården och har regelbundet besök av terapihundar, hästar. Vi har även undulater hos oss.
Som undersköterska är du oerhört viktig! Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
"Det handlar framför allt om möten med människor, att kunna anpassa och läsa vad människor behöver. Du får kollegor och lär dig mycket om samarbete! Det händer ofta mycket roliga saker, aktiviteter och utflykter. Det är ett jobb med mycket skratt." Jirapinya Muangsiri Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation.
Med hjärtat på rätta stället Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund. Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
"Här finns bra och tydliga värderingar och mål som har guidat mig hela vägen för att kunna utföra mitt arbete på bästa sätt." Raquel Castaneda Din erfarenhet och kunskap Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du: - lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer. - är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. - trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
"Jag har alltid blivit trodd och satsad på. Det har varit mycket interna utbildningar, och när man kommer med idéer så lyssnar arbetsgivaren." Mårten Hedberg
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 20250915. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: anders.lundh@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här. Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
