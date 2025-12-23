Undersköterska eller sjuksköterska till Apex Heart Center Mölndal
2025-12-23
- var med och bygg framtidens hjärtsjukvård i GoCo Health & Innovation City
Apex Heart Center är en specialiserad hjärtmottagning med fokus på hög medicinsk kvalitet, professionellt bemötande och effektiva patientflöden. Vi är etablerade i GoCo Clinic, en del av GoCo Health and Innovation City - ett av Sveriges mest moderna hälso- och forskningskluster.
Vi söker nu en undersköterska eller legitimerad sjuksköterska som vill arbeta nära kardiolog och patienter i en liten, engagerad och professionell miljö.
Om rollen
Rollen är bred och central i verksamheten. Du arbetar både kliniskt och administrativt och har en viktig funktion i att skapa trygghet, struktur och kvalitet i varje patientmöte.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Patientnära arbete inom hjärtsjukvård (bl.a. EKG, arbets-EKG, Holter, 24h-BT, provtagning)
• Förberedelse och omhändertagande av patienter före, under och efter undersökningar
• Administrativa uppgifter kopplade till mottagning och journalsystem
• Löpande stöd i mottagningens dagliga drift och utveckling
I en mindre specialistverksamhet värdesätter vi flexibilitet, ansvarstagande och en vilja att bidra brett inom ramen för yrkesrollen.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska eller legitimerad sjuksköterska
• Trivs i en mindre organisation med korta beslutsvägar
• Har ett professionellt, lugnt och empatiskt patientbemötande
• Är noggrann, strukturerad och bekväm med både kliniska och administrativa uppgifter
• Ser värdet i att vara med och forma arbetssätt, rutiner och kultur
Tidigare erfarenhet från specialistmottagning eller hjärtsjukvård är meriterande, men inte ett krav.
Vad vi erbjuder
• Arbete i nybyggda, moderna lokaler i ett av Sveriges mest spännande life-science-områden
• En liten, engagerad arbetsgrupp med hög professionalism och nära samarbete
• Möjlighet till deltid eller heltid beroende på roll och erfarenhet
• Ett tydligt men flexibelt anställningsupplägg - det slutliga innehållet i avtalet anpassas efter rätt kandidat.

Tjänsten inleds normalt med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplats: GoCo Clinic, Mölndal.
Skicka din ansökan eller intresseanmälan med kort presentation och CV med 2 referenser till oss.
Skicka din ansökan eller intresseanmälan med kort presentation och CV med 2 referenser till oss.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan klinisk kvalitet, innovation och personligt patientbemötande - då ser vi fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Angel Intelligence AB
(org.nr 559291-1571)
Vetenskapens Gränd 11
)
431 53 MÖLNDAL
Apex Heart Center Göteborg
Verksamhetschef
Andy Holmström andy@apexheartcenter.com 0767619888
9662732