Undersköterska eller sjuksköterka sökes till hudklinik

Shana AB / Undersköterskejobb / Ängelholm
2025-12-15


Hudläkare Ängelholm är en modern och väletablerad hudklinik med fokus på medicinsk och estetisk hudvård. Vi söker nu en engagerad och noggrann undersköterska på heltid som vill bli en del av vårt professionella team.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära våra hudläkare och övrig personal med:
Assistera vid behandlingar och medicinska ingrepp
Utföra provtagning
Hantera bokningar och patientkontakt
Bidra till ett professionellt och tryggt bemötande av våra patienter

Kvalifikationer
Utbildad undersköterska eller legitimerad sjuksköterska
God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Erfarenhet från vård, klinik eller mottagning är meriterande

Vi erbjuder:
En stimulerande och trygg arbetsmiljö
Ett professionellt team med hög kompetens
Möjlighet att utvecklas inom både medicinsk och estetisk hudvård

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: tonnydang99@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shana AB (org.nr 556847-8274), https://hudlakareangelholm.se/
Heimdallgatan 33 (visa karta)
262 71  ÄNGELHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tonny Dang Nguyen
tonnydang99@gmail.com

Jobbnummer
9643596

