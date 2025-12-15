Undersköterska eller sjuksköterka sökes till hudklinik
Shana AB / Undersköterskejobb / Ängelholm Visa alla undersköterskejobb i Ängelholm
2025-12-15
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shana AB i Ängelholm
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Hudläkare Ängelholm är en modern och väletablerad hudklinik med fokus på medicinsk och estetisk hudvård. Vi söker nu en engagerad och noggrann undersköterska på heltid som vill bli en del av vårt professionella team.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära våra hudläkare och övrig personal med:
Assistera vid behandlingar och medicinska ingrepp
Utföra provtagning
Hantera bokningar och patientkontakt
Bidra till ett professionellt och tryggt bemötande av våra patienterKvalifikationer
Utbildad undersköterska eller legitimerad sjuksköterska
God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Erfarenhet från vård, klinik eller mottagning är meriterande
Vi erbjuder:
En stimulerande och trygg arbetsmiljö
Ett professionellt team med hög kompetens
Möjlighet att utvecklas inom både medicinsk och estetisk hudvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: tonnydang99@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shana AB
(org.nr 556847-8274), https://hudlakareangelholm.se/
Heimdallgatan 33 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tonny Dang Nguyen tonnydang99@gmail.com Jobbnummer
9643596