Undersköterska eller Medicinsk sekreterare till Anestesimottagningen
2026-03-19
Söker du ett omväxlande arbete med stort fokus på administrativa arbetsuppgifter? Då kan det här vara en tjänst för dig! Vi söker nu en ny kollega till vårt team - du kan vara antingen undersköterska eller medicinsk sekreterare - som tillsammans med oss vill vara med och driva operationssjukvården framåt.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Hos oss har du en viktig roll i att få det dagliga arbetet på mottagningen att fungera smidigt.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• att ta emot patienter i receptionen
• förbereda inför mottagningsbesök
• administrativt arbete såsom bokningar, remisshantering och mottagningstelefon
• arbete i journalsystem
• planering och koordinering
• beställning och påfyllning av material
Arbetet är omväxlande och du samarbetar nära med undersköterskor, medicinska sekreterare, operationsplanerare och narkosläkare från samtliga opererande verksamheter.
Vi strävar alltid efter att ge våra patienter högsta vårdkvalitet, där mötet sker utifrån ett personcentrerat synsätt och med patientsäkerheten i fokus.
Om arbetsplatsen
Anestesimottagningen i Västerås är en del av Operationskliniken. Operationskliniken består av tre opererande enheter i Västerås, Sterilcentral, pre- och postoperativ avdelning, intensivvårdsavdelning, smärtmottagning samt operationsenheterna i Köping. Kliniken ansvarar för hela Västmanlands operationssjukvård.
På Anestesimottagningen möter vi patienter i alla åldrar med olika behov. Här görs anestesibedömningar inför planerade operationer. Vi planerar och kallar även patienter som ska få subkutan venport eller sövas inför undersökningar, till exempel på röntgenavdelningen.
Mottagningen har öppet dagtid på helgfria vardagar. Vi är en liten och familjär arbetsplats där du har stor möjlighet att påverka och bidra till verksamhetsutveckling
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel
eller är utbildad medicinsk sekreterare
För undersköterska:
• minst fem års erfarenhet, gärna inom akutsjukvård
För medicinsk sekreterare:
• minst 2 års erfarenhet inom yrket
För båda rollerna gäller:
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• god datorvana
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av mottagningsarbete inom somatisk vård
• kunskap i systemen Cosmic, Orbit och 1177
För att trivas hos oss ser vi att du är trygg och stabil i din yrkesroll samtidigt som du är nyfiken på att lära nytt.
Du arbetar självständigt, tar ansvar och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är flexibel och trivs i ett varierande arbetstempo.
Eftersom teamarbete är centralt hos oss är du lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du är även uppmärksam, tillmötesgående och empatisk i mötet med patienter och kollegor, och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, 40 timmar/vecka
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 29 Mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske i slutet av vecka 15.
Information skyddad yrkestitel (om undersköterska)
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: Ansökan om skyddad yrkestitel för undersköterska - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Har du inget bevis kan du arbeta i vård och omsorg, men med titeln omvårdnadsassistent.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/ Ersättning
Dette er ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Sandra Melin sandra.melin@regionvastmanland.se 021-481 88 77
9807500