Undersköterska eller laboratorieassistent till klinisk kemi i Växjö
2025-10-09
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på klinisk kemi - där samarbete, ansvarstagande och ett gott bemötande är lika viktigt som den yrkesmässiga kompetensen. Hos oss får du arbeta i en modern och utvecklande miljö tillsammans med över 30 kollegor som värdesätter engagemang, flexibilitet och gemenskap. Tillsammans delar vi Region Kronobergs vision "Ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg".Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Region Kronoberg omfattar laboratorierna Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin både vid Centrallasarettet i Växjö och vid Lasarettet i Ljungby. Vi är en ackrediterad verksamhet vilket ställer krav på kvalitetssystem, kompetens och dokumentation vilket vi möter genom den breda kompetens vi har.
Vår verksamhet bedrivs dygnet runt årets alla dagar. Vi har under senare år genomfört en omfattande ombyggnation, infört nya instrument och vi är en av Sverige modernaste laboratorium. Klinisk kemi utför ca 5 miljoner analyser/år. Vi arbetar främst med rutinanalyser samtidigt som vi också utför analyser inom olika specialområden.
Rollen innebär en varierad arbetsdag med provtagning på vuxna och barn, glukosbelastningar samt olika praktiska uppgifter i laboratoriet. Det är en tjänst som kräver flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om mellan olika uppgifter.
Du får en introduktion med nära handledning, fortlöpande utvecklingsmöjligheter och tillgång till friskvårdsförmåner. Vid flytt erbjuder vi även inflyttarservice.Kvalifikationer
Du har antingen undersköterskeutbildning eller motsvarande erfarenhet från arbete som laborant eller laboratoriesassistent. Erfarenhet av venprovtagning är nödvändig, medan kunskap i kapillärprovtagning är meriterande. Vi uppskattar ett professionellt och positivt bemötande, lyhördhet och en vilja att bidra till ett gott arbetsklimat. Du är ansvarsfull, noggrann och trivs även när tempot är högt. Mycket goda språkkunskaper i svenska, motsvarande C1-nivå, är ett krav. För oss är personlig lämplighet, en god inställning och ett flexibelt arbetssätt mycket viktigt.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Region Kronoberg Kontakt
Avdelningschef
Odette Tanase odette.tanase@kronoberg.se 0470-587459
