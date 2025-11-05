Undersköterska dagtid omgående till Stockholm innerstad

Domicare AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-11-05


Domicare är auktoriserad utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning inom Stockholm stad. Vi vill ha nöjda kunder och personal som trivs på arbetet. Vi söker dig som kan arbeta dagtid måndag-fredag. Vi ser helst att du är strukturerad, respektfull och samarbetsvillig. Du behöver kunna hantera olika besvärliga situationer som kan uppkomma på ett lugnt och adekvat sätt. Elementära kunskaper i matlagning efterfrågas bland våra kunder. Du behöver kunna ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Är du pålitlig och vill göra ett bra arbete så att både kunder och arbetskollegor är nöjda passar du garanterat i vårt arbetsgäng. Sedvanliga arbetsuppgifter inom hemtjänsten såsom matlagning, inköp, personlig omvårdnad, delegerad HSL-uppdrag, städ/tvätt, promenader, samverkan etc.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: info@domicare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Domicare AB (org.nr 556785-7072), http://www.domicare.se
Karlbergsvägen 44 (visa karta)
113 62  STOCKHOLM

Jobbnummer
9589158

