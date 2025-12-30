Undersköterska Dagtid 100% Hemtjänst Med Demens Och Psykiatrisk Inriktning
2025-12-30
Observera:
Du behöver vara färdigutbildad undersköterska och kunna uppvisa betyg för denna tjänst.
Vi söker dig som är undersköterska och har kunskap och intresse av att arbeta med personer som har en minnessjukdom (demens) och/eller psykisk ohälsa då vi endast har sådana kunder i hemtjänstverksamheten. Du kan arbeta blandat både inom hemtjänst och som boendestödjare om du önskar.
HEMTJÄNST
Tillträde: Omgående
Arbetstid: 07.30-16.30
Schemarad: fyraveckorsschema (det betyder att du arbetar på ett schema som är förlagt på fyra veckors rad och löper på varav varannan vecka är helgarbete). 100% - 37/37
Krav på utbildning: färdigutbildad undersköterska med ett godkänt svenskt betyg 1500 poäng
Lön: utifrån verksamhetens kollektivavtal (Almega vårdföretagarna)
Provanställning gäller i 6 månader från anställningsdatum enligt kollektivavtal
För att arbeta i verksamheten är det meriterande om du:
• har kunskap, erfarenhet och intresse av att arbeta med människor som har olika demenssjukdomar eller psykisk ohälsa
• har arbetat en längre tid inom hemtjänst eller äldreboende
• kan mycket bra svenska i tal och skrift då du går till kunder som kan ha svårt att förstå och tala samt att du ska kunna dokumentera i journaler och läsa instruktioner.
• är social, envis, tålmodig, stresstålig, initiativtagande och kreativ i ditt arbetssätt
• hanterar stress och kunna planera och strukturera ditt arbetet
• har bra lokalkännedom i innerstockholm då du tar dig runt via kommunala färdmedel eller går
Observera att vi slutligen lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom kunskap, intresse, initiativförmåga, kommunikation/bemötande och personlighetskaraktär.
Du följer ett insatsschema och går till kunder i deras egna hem och utför de insatser som kunderna är beviljade enligt biståndsbeslut. Beslutet innefattar bland annat att sköta om allmän hygien och intimhygien, dusch, matlagning, social samvaro, städ, tvätt, handling, följa med till olika inrättningar och promenad. Vi arbetar mycket med att motivera för att vi ska kunna få utföra insatserna och använder oss utav olika arbetsmetoder som hjälpmedel.
Vi har gruppledare och administratör som bemannar kontoret dagtid dit du kan vända dig i dig dagliga arbete.
Vilka är vi
Stockholms Demens och Specialteam är ett hemtjänstföretag som utför insatser i kundens egna hem. Verksamheten utför även ledsagarservice, avlösarservice och boendestöd.
Verksamheten riktar sig främst mot kunder som har olika svårighetsgrader av demenssjukdomar, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och missbruksproblematik. Beroende på vad du har för erfarenhet, kompetens och intresse kan du arbeta mer inriktat mot någon av dessa sjukdomar och diagnoser eller blandat.
Vi arbetar med tidsredovisningssystemet Paragå där medarbetarna loggar in och ut sig från varje kundbesök med hjälp av mobiltelefon, NFC taggar samt dokumenterar direkt på plats i kundens journal. Paragå övervakar inloggningar via Gps.
Vart finns vi och hur tar du dig runt till kunderna
Vi har kunder i 8 olika stadsdelar och du utgår och avslutar varje arbetspass från Södermalm där vi har vår lokal oavsett vilken stadsdel du befinner dig i under dagen. Du tar dig runt till kunderna via kommunala färdmedel eller går (verksamheten har inga bilar). SL kort är ett krav för denna tjänst.
Var god läs om oss på vår hemsida innan du söker tjänsten www.stockholmsdemensteam.se
Observera att vi inte behandlar ansökningar som saknar kompletta cvn där information om utbildning och anställningstillfällen/tjänst samt personligt brev saknas. I din ansökan önskar vi även få tydlig information om vad du har för erfarenhet kring verksamhetens specifika inriktningar för att lättare kunna behandla din ansökan.
Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller på plats utan endast via arbetsförmedlingen och mail. Intervjuer sker löpande med både enskilda intervjuer samt gruppintervjuer på verksamhetens lokal. Tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdatum går ut.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: jobb@sthlmsdemensteam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Heltidsanställning DAGTID".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare AB Stockholms Demens och Specialteam
(org.nr 556815-9775), http://www.stockholmsdemensteam.se
Ringvägen 39B (visa karta
)
