Undersköterska, dagkirurgiska enheten, Rörelseorganens centrum, Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-27
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum (ROC) Umeå ansvarar för universitetssjukhusvård i ortopedi inkluderat ryggkirurgi i Norra sjukvårdsregionen, de fyra nordligaste länen. ROC är även länssjukhus i ortopedi för Västerbotten och länsdelssjukhus för Umeåregionen.
Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artro och Tumör, Faktum, Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen. Tillsammans med Kirurg- och ortopedkliniken i Lycksele och Enheten för opererande verksamhet i Skellefteå ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Rörelseorganens centrum är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Vår allsidiga verksamhet ses som stimulerande av våra medarbetare då verksamheten är uppdelad i olika sektioner. Det ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och djup. Den omfattar allt från bedömningar av patienters akuta ortopediska problem i akutverksamhet på mottagning och vårdavdelning till elektiva ortopediska operationer och en omfattande fraktur- och traumakirurgi.
Rörelseorganens centrum ansvarar även för den dagkirurgiska enhet (DKE) som finns på NUS. På DKE vårdas patienter som ingår i ett antal opererande specialiteters dagkirurgiska flöde.
DKE ansvarar för avdelningens personal, drift, samordning, utveckling samt samordning med övriga opererande specialiteter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
På DKE vårdar vi patienter före och efter operation samt dokumenterar och övervakar vitala parametrar. Här arbetar du med olika kirurgiska verksamheters patienter. Arbetet sker självständigt samt i team på en enhet med hög kompetens och i en högteknologisk miljö.
Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet. Ditt arbete bidrar till en patientsäker vård med god kvalité.
Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete där du har möjlighet att lära dig nya saker varje dag, alltid med patienten i fokus. Arbetstiden är 40 h/vecka där ingår även kvällspass.Kvalifikationer
Du som söker har läst Vård- och omsorgsprogrammet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kirurgisk omvårdnad och/eller erfarenhet från postoperativ vård.
Vi söker dig som är intresserad av att vara med och driva samt utveckla den polikliniska operationsverksamheten på NUS. Som person är du engagerad och positiv. Arbetet kräver att du har en god samarbetsförmåga och hög flexibilitet samt att du också kan arbeta självständigt.
Du har god förmåga att tänka och arbeta flödesinriktat i en produktionssbaserad verksamhet.
Du har godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: enligt överenskommelse. Vikariat 1 år med ev. möjlighet till förlängning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Kommunal
Ann-Louise Bodén 090-7852554 Jobbnummer
10012098