Undersköterska, Dagkirurgi och Postop - AnIVA Lindesbergs Lasarett!
2025-10-20
VO Anestesi- och Intensivvård söker nu engagerade undersköterskor till vårt härliga gäng på dagkirurgi- och postoperativa avdelningen vid Lindesbergs lasarett. Vi vill bli fler - och vi hoppas att du vill bli en del av oss! Vi söker dig som är undersköterska och är redo att samla nya erfarenheter. På vår avdelning möts du av en arbetsplats där vi vårdar både inneliggande patienter och dagkirurgiska patienter som opereras och går hem samma dag - vilket ger ett varierande och spännande arbetsflöde. De patienter vi tar hand om kommer från flera olika specialiteter: ortopedi, kirurgi, kvinnokliniken, öronkliniken och folktandvården. Det gör att arbetet hos oss är både omväxlande och utvecklande, med stora möjligheter att bredda din kompetens.
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Här hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Lasarettet har cirka 600 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som undersköterska har du en viktig roll i patientens vård före och efter operation. Dina arbetsuppgifter är varierande och innebär ett nära samarbete med övriga professioner i vårdteamet. Arbetet bedrivs i en miljö där medicinteknisk utrustning är en stor del av vår vardag.
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan. Har du erfarenhet av akutsjukvård, pre-, postoperativ och intermediärvård ser vi det som meriterande. Vi fäster stor vikt vid din personliga kompetens och dina personliga egenskaper. Utifrån hur vår verksamhet är utformad så innebär det att du behöver vara både ansvarsfull, strukturerad och flexibel med förmåga att prioritera i det självständiga arbetet. Vidare behöver du tycka om att jobba i team och att arbeta i ett omväxlande tempo för att trivas i rollen. Att du bemöter patienter, medarbetare och studenter med omtanke och respekt ser vi som en självklarhet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
