Undersköterska dag/natt till Akutmottagningen i Falun
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2025-08-25
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Akutmottagningen vid Falu lasarett har i uppdrag att bedriva specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade medborgare. Akutverksamheten omfattar sju olika medicinska specialistområden, dygnet runt, medicin, kardiologi, infektion, barn, kirurgi och ortopedi och gynekologi.
Undersköterska dag/natt till Akutmottagningen i FalunPubliceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Är du en undersköterska som gillar att vara i händelsernas centrum? Trivs du att samarbeta med andra och är mån om att ha patienten i fokus? Trivs du med variation i både arbete och tempo? Då är Akutmottagningen arbetsplatsen för dig!
Som undersköterska omhändertar och bedömer du tillsammans med sjuksköterska akut sjuka patienter. Du assisterar vid olika undersökningar så som sutureringar, punktioner, provtagningar mm. Patienten ska alltid vara i fokus, att kunna ge god omvårdnad är en viktig arbetsuppgift i akutsjukvården. Du kommer vara en del av ett inspirerande och ambitiöst team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Vi erbjuder en trygg inskolningsstart, tillsammans med erfarna kollegor, introduktionen individanpassas utifrån kompetens och erfarenhet. Fr o m hösten 2022 erbjuder Region Dalarna en hälsofrämjande arbetstidsmodell som innebär möjlighet till kortare veckoarbetstid för dig som arbetar i en 24/7-verksamhet. Syftet är att bidra till en arbetsmiljö där fler orkar arbeta heltid och ges möjlighet till återhämtning vid natt- och rotationsarbete. Detta innebär: Att du som arbetar rotation får kortare veckoarbetstid utifrån andelen nattarbete som genomförs
Kika gärna på vår film! Erik och John, ett bra team på akuten
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande relevant utbildning.
Meriterande:
• Programfördjupning Akutsjukvård och Medicin 2 (om du gått tidigare Vård- och omsorgsprogrammet)
• Diplom i Vård- och omsorgscollege
• Minst 1 års erfarenhet inom somatisk sjukvård
• Tidigare erfarenhet från arbete på en akutmottagningDina personliga egenskaper
• Du uppskattar utmaningar och ett arbete med varierade uppgifter och tempoväxlingar.
• Du som söker är en trygg, självgående person som tar ansvar för dina uppgifter.
• I mötet med patienten har du ett empatiskt och serviceinriktat förhållningssätt.
• Du har god samarbetsförmåga och har ett gott bemötande mot kollegor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Anna-Karin Lofterud 023-491857 Jobbnummer
9474117