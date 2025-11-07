Undersköterska dag/kväll till Ribbingska - Särskilt boende
2025-11-07
Om rollen och arbetsuppgifterna på Ribbingska
Som undersköterska på Ribbingska hjälper och stödjer du våra brukare med omvårdnadsarbete utifrån deras önskemål och behov enligt beviljat bistånd.
Du hjälper våra brukare med personlig omvårdnad, serviceinsatser samt utför medicinska insatser på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
I arbetet ingår att dokumentera i Lifecare enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Som undersköterska kommer du att utforma genomförandeplaner, dokumentera, utvärdera och medverka till att verksamheten håller god kvalitet. Vi följer upp kvalitén i nationella register som BPSD, SveDem och Senior Alert.
Du är även en aktiv del i planering, team- och kvalitetsarbete på Ribbingska.
Du kommer tillhöra en avdelning men har resurspass i hela huset.
Vi söker dig
som har examen som undersköterska. Du är trygg i din roll och har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg med ett rehabiliterande förhållningssätt. Vi ser gärna att du tidigare arbetat inom särskilt boende för äldre och det är meriterande om du arbetat med brukare med kognitiv svikt.
Du behöver ha vana att utgöra medicinska uppgifter enligt delegering. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har goda datorkunskaper för att kunna dokumentera och upprätta genomförandeplaner. Kunskap och erfarenhet av BPSD och Senior Alert är meriterande.
Som person är du stabil, trygg i din roll och har ett stort tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och flexibel. Du arbetar utifrån en personcentrad omvårdnad och har ett rehabiliterande förhållningssätt där du uppmuntrar brukarnas egna förmågor. Din strävan är alltid att skapa en meningsfull vardag för de boende på Ribbingska.
På Ribbingska värdesätter vi samarbete och ett aktivt deltagande i verksamhetens utveckling, där dialog är en viktig del i teamarbetet och en förutsättning för att lyckas i rollen.
Om arbetsplatsen
Ribbingska ligger i centrala Lund nära till både tåg- och busskommunikation. Vi har 48 lägenheter uppdelat på två somatiska avdelningar och fyra avdelningar med brukare med kognitiv svikt. Hos oss arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för att skapa meningsfullhet och trygghet för våra äldre. Boendefokus och samarbete är viktigt för oss och vi strävar efter att erbjuda vård och omsorg med glädje och omtanke. Vi har flera spännande projekt igång med såväl välfärdsteknologi som fokus på promenader för att möte oro och ångest hos boende.
Via länken nedan kan du läsa om en av våra medarbetare och vårt prisbelönta arbete med promenader.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/underskoterskan-nadia-borjade-som-sommarjobbare
Kika gärna på Instagram: ribbingska_lund
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetarePubliceringsdatum2025-11-07Övrig information
Vi söker dig som är intresserad av en tillsvidareanställning på 100%. Heltidsmåttet är 36 timmar och 20 minuter i veckan.
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1042". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
9593687