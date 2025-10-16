Undersköterska dag/kväll till medicinavdelning C3
2025-10-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Medicinavdelning C3
Medicin C3 är en avdelning i utveckling.
Vi är ca 30 medarbetare; sjuksköterskor och undersköterskor som vårdar patienter med internmedicinska sjukdomar. Vi arbetar med i patienten i fokus och många av våra utvecklingsarbeten syftar till att stärka personcentrering, patientsäkerhet och omvårdnad inom akutsjukvård.
Vi har 15 vårdplatser på dag/kväll.
Här arbetar vi i vårdlag om sjuksköterska undersköterska där varje vårdlag ansvarar för 5-6 patienter.
Vi erbjuder ett omväxlande uppdrag där det alltid finns något nytt att lära. Vi arbetar med individanpassad introduktion och kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov är självklart. Vi eftersträvar ett klimat där vi delar med oss av kunskap och lär av varandra.
Vi är en engagerad och omvårdnadsinriktad arbetsgrupp.
Som undersköterska på vår avdelning ingår du i ett vårdlag med en sjuksköterska. Utifrån era olika ansvarsområden ansvarar ni gemensamt för att patienten får sina behov tillgodosedda och säkerställer omvårdnaden av akut sjuka patienter.
Undersköterskan ansvarar till stor del för övervakning, kontroller, viss provtagning och att patienten får sina grundläggande behov tillgodosedda. Vidare har du som undersköterska en viktig uppgift att skapa trygghet och välbefinnande för våra patienter. Inom vårdlaget arbetar ni proaktivt för en god och säker vård som utgår från individen.
Dokumentation ingår såväl som att registrera och följa upp mätvärden. Som undersköterska ansvarar du för att genomföra omvårdnadsrond minst en gång per pass.
Du tar ansvar och är självständig i de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.
Vem är du?
Du som söker har undersköterskeutbildning i enighet med Socialstyrelsens kompetenskrav för skyddad yrkestitel. Har du erfarenhet av arbete i akutsjukvård är det meriterande.
Du är mer eller mindre erfaren med en personlig mognad som vi anser vara en god grund för arbete med människor i akutsjukvård. Nyfikenhet och viljan att utvecklas är en drivkraft och du ser dig aldrig som fullärd.
Din samarbetsförmåga är god och du uppskattar att vara en del av en helhet samtidigt som du är självgående och ansvarstagande för arbetsuppgifterna inom ditt uppdrag. Du värnar individen är lyhörd och inkännande. Flexibilitet är en förutsättning i en verksamhet där det kan svänga snabbt. Du en en god omvårdare och en bra kollega
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
