Undersköterska dag/kväll till Johannas trädgård, Täby kyrkby
2025-09-24
Vill du göra skillnad och vara en i teamet för vår fortsatta utveckling? Johannas Trädgård i Täby Kyrkby söker nu en undersköterska, gärna med specialistkompetens inom demens eller äldrevård.
Om jobbet
Arbetet som undersköterska är ett omväxlande jobb som passar dig som drivs av att göra skillnad för våra äldre. I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta för en personcentrerad vård och omsorg och tillsammans med kollegor vara en del i teamet av övriga professioner som sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef. Även kontakt med den boendes anhöriga ingår som är en viktig hörnsten i arbetet.
Att skapa hemkänsla och meningsfullhet för dom boende är viktiga delar i arbetet. I arbetsuppgifterna ingår utöver detta att utföra både medicinska och rehabiliterande insatser genom delegation av sjuksköterska och rehabteam. Våra medarbetare arbetar på rullande schema i 6 veckors perioder, dag- och kvällsarbete samt varannan helg.
Om Johannas trädgård
Johannas trädgård är ett vård- och omsorgsboende med 86 lägenheter fördelade på tre våningsplan. Vi har både demens och somatisk inriktning. Johannas trädgård är Silviahemscertifierad vilket innebär att samtlig fastanställd personal har genomgått utbildning genom Silviahemmets vårdfilosofi.
Äldreomsorgen inom Täby kommun främjar digital utveckling i arbetet genom dokumentation och olika digitala signeringssystem.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska med 1500 p eller jämförbar validerad utbildning enligt beslut om skyddad yrkestitel för undersköterskor.
• Är specialistundersköterska inom demens eller äldrevård - ses som meriterande.
• Uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift. Då kommunikation och dokumentation är viktiga arbetsredskap i vår verksamhet är detta ett krav.
• Har erfarenhet inom äldreomsorgen.
• Känner dig trygg vid användning av digitala hjälpmedel. Täby kommun främjar digital utveckling i arbetet genom dokumentation och olika digitala signeringssystem.
• Meriterande med kunskaper i journalsystemet Pulsen Combine, AlfaSign it, EasitGo samt Medvind.
Du har förmågan att bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt och känner glädje i att hjälpa och stötta människor i vardagen. Som person är du ansvarstagande och flexibel, samt har förmågan att ha helhetsperspektiv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Vi erbjuder dig ett stimulerande, utmanande och lärorikt arbete. Vidare erbjuder vi ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser varje individ och strävar efter att du får de bästa förutsättningarna för din fortsatta professionella utveckling utifrån verksamhetens behov. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna delaktighet, stolthet och ansvar för den verksamhet vi bedriver. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättring och utbildning.
På kommunens hemsida kan du läsa mer om förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2025-09-24Övrig information
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Sista ansökningsdag är den 12 oktober 2025. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
• Tjänsten är på deltid ca: 70-100%, provanställning kan bli aktuellt.
• Tillsättning sker enligt överenskommelse.
• I Täby kommun prioriterar vi trygg och säker vård och omsorg. För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister.
Om rekryteringsprocessen - I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter - När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Helene Yxhammar helene.yxhammar@taby.se 08-555 590 00 Jobbnummer
9524156