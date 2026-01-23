Undersköterska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Skellefteå
2026-01-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation med totalt cirka 250 medarbetare, där enheter vid länets tre sjukhus ingår och samarbetar. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi.
Enheten i Skellefteå har ca 90 medarbetare. I verksamheten ingår förlossningsverksamhet och gemensam vårdavdelning för BB och gynekologisk vård. Benign gynekologisk kirurgi bedrivs inom enheten och ett samarbete sker med enheten i Umeå vid tumöroperationer. Mottagningsverksamheten består av specialistmödravård, gynmottagning och barnmorskemottagning. Infertilitetsutredningar i länet är centraliserat till kliniken i Skellefteå.
Hos oss arbetar vi prestigelöst i team, där barnmorskor, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, medicinska sekreterare med flera samarbetar för att tillhandahålla den bästa möjliga vården för våra patienter. På CFOG förväntas medarbetare delta i verksamhetsutveckling exempelvis genom att delta i arbetsgrupper eller genom egna ansvarsområden.
Vi söker två nya medarbetare för rollen som undersköterska. Tjänsterna avser en tillsvidareanställning på heltid samt ett vikariat på heltid, för placering för närvarande vid vår BB-gyn-förlossningsavdelning.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
På BB-gyn-förlossningsavdelning arbetar du i team med barnmorska och läkare. Arbetsuppgifterna är varierande där du bland annat bistår vid förlossning, omvårdnad av nyblivna familjer samt vårdar gynekologiska patienter. Det kan exempelvis innebära att utföra kontroller och provtagning enligt gällande rutiner och på ordination. Pre- och postoperativvård av gynekologiska patienter, vård i livets slutskede, bistå barnmorska eller sjuksköterska vid medicinska avbrytanden. Arbetet innebär tätt samarbete inom teamet.
I din roll som undersköterska bidrar du till att uppnå klinikgemensamma mål. Du förväntas agera enligt fastställda rutiner och beslut och hålla dig uppdaterad runt dessa.
Vi tillämpar önskeschema via Tessa, där vi utgår från arbete i tre-skift (dag, kväll, natt). Helgtjänstgöring ingår. Periodvis kan det vara större behov av nattarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förlossning och/eller BB samt gynekologisk vård.
Du är ansvarsfull och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, där samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och noggrannhet är egenskaper vi värdesätter. Du är bra på att prioritera vad som är viktigast i stunden och har förmågan att bibehålla fokus på uppgiften.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301033".
Region Västerbotten
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi
Avdelningschef
Anna Rilfors anna.rilfors@regionvasterbotten.se
