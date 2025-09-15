Undersköterska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi / Undersköterskejobb / Lycksele Visa alla undersköterskejobb i Lycksele
2025-09-15
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi i Lycksele
, Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus i Södra Lappland. Här finns avdelningar och mottagningar inom områden som kirurgi, röntgen, internmedicin, rehab/stroke, ögon, BB/Gyn, psykiatri, BUP och barn. Sjukhuset och närheten till varandras verksamheter ger en unik möjlighet till utveckling och lärande över gränserna och en bred bas att stå på. Vi bedriver ett nära samarbete mellan kliniker likväl på sjukhuset som inom länet.
Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten (CFOG) är en länsorganisation där länets tre sjukhus ingår och samarbetar.
CFOGs enhet i Lycksele, med ca 30 medarbetare, har en gemensam förlossnings- och BB-avdelning, gynavdelning, gynekologisk mottagning, specialistmödravård samt barnmorskemottagning. I Lycksele ansvarar vi för kvinnosjukvården i södra Lappland, där många av våra patienter har en resväg på upp till 30 mil.
Vårt uppdrag innefattar bland annat att ge både akut och planerad öppen- och slutenvård till gravida kvinnor som framförallt bor i Västerbottens inland, men även till kvinnor i övriga länet.
Hos oss arbetar undersköterskor, barnmorskor, läkare, sekreterare och kuratorer. Vi jobbar för närvarande med ett spännande utvecklingsprojekt där vi bland annat skapat lokaler som ska erbjuda en varm och hemlik miljö. Hos oss har vi hög personaltäthet där du får möjlighet att ge patienten tid och vara närvarande och stöttande vid förlossningar i teamarbetet som finns på arbetsplatsen. På vår arbetsplats värdesätter vi en god arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Som arbetsgrupp är vår strävan att erbjuda en förlossnings- och gynekologisk vård där varje patients/föräldrapars önskningar respekteras så långt det går.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss har undersköterskor en viktig och självklar roll i teamet och bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. Undersköterskans roll i födslorummet har enligt oss stor betydelse, där du är en stor del av de icke medicinska smärtlindringsmetoderna i form av att ge massage till den födande, assistera vid lägesändringar samt ge trygghet till den födande och dennes partner.
För att växa i sin yrkesroll och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Arbetsuppgifterna är varierande där du bland annat assisterar vid förlossningar, omvårdnad av BB-patienter samt vid post- och preoperativ omvårdnad. Likaså förekommer avdelningsarbete med städning, måltidsservering för våra patienter och förrådsarbete. Det kan även bli aktuellt med mottagningsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Erfarenhet av förlossning och BB vård är meriterande.
Vi söker dig som sätter patienten först, har ett bra bemötande och anpassar ditt omhändertagande till patientens olika behov. Du tar gärna egna initiativ, är lätt att samarbeta med samt är nyfiken på nya utmaningar. Du känner ansvar och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. För oss är det självklart att du kan arbeta både självständigt och i team. Noggrannhet och samarbetsförmåga är egenskaper vi värdesätter.
Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
• **Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Kontakt
Avdelningschef
Linda Långström linda.langstrom@regionvasterbotten.se 0950-39 446 Jobbnummer
9508421