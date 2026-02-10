Undersköterska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Förlossningen Umeå
2026-02-10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation där länets tre sjukhus ingår och samarbetar. I centrumet ingår enheter vid länets tre sjukhus med totalt cirka 250 medarbetare. CFOG är en Universitets sjukvårdsenhet och bedriver forskning i samarbete med Umeå universitet.
CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi.
Enheten i Umeå har ca 1800 förlossningar/år och är dessutom centrum för prematuritet från v.22 samt tumörkirurgi för hela norra sjukvårdsregionen.
Nu önskar vi stärka upp teamet på CFOG i Umeå med ytterligare undersköterskor, för placering främst vid vår förlossningsavdelning.
Hos oss arbetar vi i team runt patienterna, där undersköterskor, barnmorskor och läkare samarbetar tillsammans för att ge patienten den bästa möjliga vård. Hos oss arbetar vi för ett bra bemötande gentemot både patient och kollegor.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du arbetar professionellt och sätter patienten i fokus. Undersköterskearbetet innebär att du ser till patienternas specifika omvårdnadsbehov. Du deltar i arbetet runt den födande och samarbetar tätt ihop med våra barnmorskor samt läkare.
Förlossningsvården fokuserar på att balansera den födande kvinnans autonomi (självbestämmande) med medicinska risker för både mor och barn.
Rollen som undersköterska ställer även krav på din förmåga att självständigt utföra de uppgifter som du ansvarar för.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska från och med den 1 juli 2023 är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen.
För den här tjänsten krävs att du har minst 1 års erfarenhet som undersköterska. Det är vidare meriterande om du har erfarenhet från att arbeta inom förlossning- och eller BB, alternativt akutsjukvård.
Som undersköterska på förlossningen arbetar du i ett högt tempo med omväxlande arbetsuppgifter som kräver både medicinsk kompetens samt god samarbetsförmåga. Rollen ställer även höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga, då du behöver kunna bedöma patienters tillstånd snabbt och assistera barnmorskor i akuta situationer.
Som person har du ett genuint intresse för kvinnosjukvård och en förmåga att skapa trygghet samt bemöta våra patienter och deras anhöriga med respekt och värdighet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
