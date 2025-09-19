Undersköterska, bli en av oss - Hemtjänsten på Redbergsvägen
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-09-19
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker undersköterskor med körkort till Redbergsvägen Södra hemtjänst!
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker! Vi på Redbergsvägen Södra hemtjänst letar efter nya kollegor till vårt engagerade och varma team. Vi finns centralt i Göteborg - lätt att ta sig hit!
Hos oss får du arbeta självständigt, nära människan och med digitala hjälpmedel som stöd i vardagen. Arbetet innebär vård- och omsorg i personers hem, där du tar dig runt både till fots och med bil därför behöver du ha B-körkort. Du blir en viktig del av ett team där vi värnar om gemenskap, gott samarbete och mycket skratt samtidigt som vi gör ett meningsfullt jobb. Här får du chans att utvecklas, ta ansvar och bidra med just din kompetens.
Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och varannan helg. Dokumentation sker digitalt och du får självklart utbildning i våra system.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!KvalifikationerKvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
• Möjlighet att arbeta på schema där det ingår dag, kvällar och varannan helg
• Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
• B-körkort och körvana
Meriterande
• Kan cykla och kan tänka dig att använda cykel i arbetet
• Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel, har ett gott bemötande och är trygg i att arbeta både självständigt och i team.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Redbergsvägen Södra
Rebecca Ekholm rebecca.ekholm@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-365 65 45 Jobbnummer
9516372