Undersköterska behovsanställning till Bromma husläkarmottagning
2026-04-14
Sedvanlig tjänst som undersköterska på vårdcentral inför sommaren, behovsanställning. Tjänsten omfattar tjänst på laboratorium, reception, telefontidbokning, hemsjukvård inkl. läkemedelsdelning. Tjänsten är menad att fylla behov vid frånvaro av ordinarie personal så som vid semestrar, sjukdomar etc.
Bromma husläkarmottagning är en privatägd vårdcentral med öppettider 8:00-19:00, beläget vid Brommaplans torg med 17-års historia som vårdcentral och populärt alternativ till områdets stora regionsdrivna vårdcentraler. Vi kännetecknas idag främst av vår tillgänglighet, diabetesmottagning, hemsjukvård och mottagning för psykisk ohälsa. Vi har cirka 5200 listade patienter och erbjuder ett varierande antal mottagningar.
Vi söker:
Dig som med goda erfarenheter som undersköterska inom primärvården, som är alert, arbetsam och har god erfarenheter vid arbete i grupp.
Har god behärskning av svenska.
Har B-körkort.
Vi söker dig som är social, strukturerad, kunnig och intresserad av primärvårdsarbete.
Erfarenhet inom hemsjukvård är meriterande.
Goda anställningsvillkor gäller, pension enligt kollektivavtal, trevlig och professionell arbetsmiljö, god kontinuitet. Brommaplan ligger centralt och har bra kollektivtrafik med goda kommunikationer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: rekrytering@brommahlm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställd undersköterska". Arbetsgivare BrommaAkuten AB
(org.nr 556864-8595)
Klädesvägen 6, 3tr (visa karta
)
168 76 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromma husläkarmottagning Kontakt
Verksamhetschef
Philip Latif rekrytering@brommahlm.se Jobbnummer
