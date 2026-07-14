Undersköterska/Behandlingsass. till Psykiatrisk avdelning 7, Sundsvall
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2026-07-14
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, och vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Avdelning 7 är en psykiatrisk avdelning med tydlig beroendeprofil för akut och planerad abstinensbehandling, insättning och utsättning av läkemedel.
Nu söker vi två undersköterskor/behandlingsassistenter till vår avdelning! Verksamheten bedrivs dygnet runt och arbetstiden är schemalagd till dag, kväll, natt och helger, vilket förutsätter din möjlighet att arbeta 3 skift och helg. Tjänsten avser vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse, till och med 2027-02-28.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska/behandlingsassistent hos oss innefattar utöver psykiatrisk omvårdnad även:
Bedömningar
Observationer
Samtal
Skattningar
Provtagningar
KvalifikationerVi söker dig somHar fullgod undersköterskeutbildning, behandlingsassistentutbildning eller annan utbildning arbetsgivaren anser likvärdig
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk vård
Har kompletterande utbildning inom beroendeområdet
Det är meriterande om duHar en utbildning inom psykiatri och beroende
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Anna Grönblad anna.gronblad@rvn.se +4660182747 Jobbnummer
10002739