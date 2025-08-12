Undersköterska - var med och utveckla vården med oss
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 236 på Mölndals sjukhus är en akutinriktad internmedicinsk vårdavdelning.
Vi vårdar patienter från akutmottagningen med många varierande diagnoser, exempelvis infektioner, intoxikationer, yrsel, hjärtsvikt, pneumoni och lungemboli. På avdelningen har vi telemetriövervakning.
Patienterna är oftast äldre, vilket innebär en mer komplex sjukdomsbild där många olika diagnoser behandlas samtidigt. Variationen gör att du som undersköterska får en bred kunskapsbas där du kommer utvecklas i omvårdnadsarbetet.
Vi värdesätter alla medarbetares kompetenser och styrkor och vi uppmuntrar alla till delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete. För oss är det viktigt att du som medarbetare ska känna att du är viktig och får växa i din yrkesroll.
Vi arbetar med att vara en lärorik arbetsplats för både personal och studenter till exempel genom internutbildningar inom olika områden. Föreläsningar sker kontinuerligt i verksamheten på arbetstiden.
Om jobbet
Som undersköterska har du ett omväxlande arbete med fokus på patientnära vård. Att arbeta som undersköterska innebär att du är en viktig del i det team som arbetar för att alla patienter ska få en god och säker vård.
Du arbetar i ett team tillsammans med sjuksköterska och andra yrkeskategorier där du ansvarar för omvårdnaden och kontroller av patienterna. I samråd med sjuksköterskan i ditt team utför du också provtagningar, omläggningar med mera.
Vi tillämpar individuellt schema, vilket innebär att du önskar ditt schema själv utefter vissa förhållningsregler både utifrån arbetsmiljöverkets regler och hälsosam schemaläggning.
Om dig
Du kommer jobba nära patienterna vilket innebär att du:
Har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor
Har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående
Alltid arbetar utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt
Är trygg och stabil i dig själv och kan anpassa dig efter situationen och prioritera
Trivs med att arbeta på ett flexibelt och noggrant sätt
Är van att ta egna initiativ och kan organisera ditt arbete självständigt
Tycker om att samarbeta med olika yrkeskategorier
Ser möjligheter och hittar lösningar på problem som uppstår
Vill vara med och utveckla verksamheten
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
