Undersköterska - välkommen till Ortopedi och Handkirurgi avdelning 233!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Undersköterska till Avdelning 233 - Ortopedi och HandkirurgiPubliceringsdatum2025-12-18Om företaget
Avdelning 233 erbjuder planerad femdygnsvård och har öppet dygnet runt måndag till fredag.
Vi har 22 vårdplatser fördelade mellan Ortopedi, Handkirurgi och CARE (Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter). Här vårdar vi både barn och vuxna i samband med operation - pre- och postoperativt.
Hos oss möter du ett varierat patientflöde med ofta relativt friska patienter, vilket ger dig möjlighet att utveckla bred kompetens och arbeta med flera olika specialiteter under samma dag.
Vi arbetar i ett multiprofessionellt team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare - tillsammans skapar vi trygg och säker vård.
Vad erbjuder vi?
Kompetensutveckling: Hos oss får du möjlighet att bredda din kunskap inom ortopedi och handkirurgi . Vi erbjuder introduktion, internutbildningar och möjlighet att delta i utvecklingsprojekt.
Arbetsglädje: Vi värdesätter ett gott samarbete, omtanke och att ha kul på jobbet.
En spännande arbetsplats: Snabba flöden, varierande arbetsuppgifter och ett team som stöttar varandra.
Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga uppgifter såsom:
Allmän omvårdnad
Såromläggningar
Provtagningar
Du arbetar dag- och kvällspass, med en tjänstgöringsgrad på 40 timmar/vecka.
Om dig
Du är utbildad undersköterska, gärna med några års yrkesvana.
Erfarenhet av ortopedi, handkirurgi eller ryggmärgsskadade patienter är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet så som att du är flexibel, trygg i dig själv och trivs med att arbeta i team. Du har förmåga att prioritera och anpassa dig vid oplanerade situationer.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Vill du utvecklas och samtidigt bidra till högkvalitativ vård? Sök till Avdelning 233 - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Ortopedi, Avdelning 233 Kontakt
Vårdenhetschef, Alexandra Nestel 073-5301508 Jobbnummer
9651169