Undersköterska - välkommen till Ortopedi och Handkirurgi avdelning 233!
2025-09-17
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 233 är en avdelning med planerad fem-dygnsvård, öppen måndag till fredag och som idag har 22 vårdplatser.
Dessa vårdplatser är fördelade på ortopediska patienter och handkirurgiska patienter. I det ortopediska uppdraget ingår fotkirurgi, artroskopisk kirurgi i knä, fot och axel, barnortopedi, ryggkirurgi och osseointegrerad proteskirurgi. I det handkirurgiska uppdraget ingår förutom all handkirurgi även Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE).
På avdelning 233 behandlas och vårdas både barn och vuxna pre- och postoperativt. Vi bedriver både länssjukvård och rikssjukvård med högspecialiserade team. Det omfattar planerad kirurgi, dagvårdskirurgi och traumakirurgi efter akuta olycksfall inom handkirurgin. Vi har ett snabbt flöde med ofta relativt friska patienter. Under en dag får du möjlighet att träffa patienter från alla de olika specialiteterna. Det kräver lyhördhet och flexibilitet från hela teamet kring patienten. Vi arbetar i ett multiprofessionellt team bestående av undersköterska, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare.
Vad erbjuder vi?
Arbetsglädje och att ha kul på arbetsplatsen är viktigt för oss på avdelning 233. Sök till oss om du vill få en utmanande och spännande arbetsplats med världens bästa personal. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska så som bland annat allmän omvårdnad, såromläggningar, provtagningar och liknande.
Om dig
Du är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som undersköterska och det är önskvärt om du har erfarenhet inom ortopedi.
Vi tror att du är trygg i dig själv och trivs med att ingå i ett team där arbetsglädje, ett gott samarbete och omtanke är viktigt. Eftersom flödet är stort och patientkategorierna är väldigt varierande kräver det att du är flexibel. När det uppkommer oplanerade situationer behöver du kunna anpassa dig efter det, fokusera på rätt saker och göra omprioriteringar i ditt arbete.
Vi kommer att intervjua under annonseringstiden så registrera gärna din ansökan redan idag. Har du några frågor är du självklart välkommen att höra av dig till oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
