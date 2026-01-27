Undersköterska - välkommen till avdelning 353 Hematologi och Trombos
2026-01-27
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 353 är en internmedicinsk vårdavdelning med 21 vårdplatser och en dagvårdsenhet.
Vi vårdar patienter med hematologiska diagnoser, tromboser och allmän internmedicinska sjukdomar. Dagvårdsenheten är öppen på vardagar och tar emot patienter med hematologiska sjukdomar.
Vi erbjuder dig:
En grupp som visar omsorg om varandra och värdesätter varandras arbete. En arbetsgrupp där det finns lång och bred erfarenhet.
Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och förnya våra arbetssätt.
Du får fyra veckors introduktion, anpassad efter ditt behov och tidigare erfarenhet.
Kontinuerlig kompetensutveckling med både interna och externa utbildningar är en viktigt del i vår verksamhet.
Du får ett stimulerande och omväxlande arbete där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas.
Vi tillämpar individuell schemaplanering, vilket ger dig möjlighet att påverka ditt schema.
Om arbetet
Som undersköterska hos oss arbetar du i ett team tillsammans med ytterligare en undersköterska och en sjuksköterska. Du kommer också ha nära samarbete med läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Dina arbetsuppgifter innefattar basal omvårdnad, provtagning, såromläggning och medicinska kontroller. Tillsammans med sjuksköterskan gör du bedömningar, sätter in och utvärderar omvårdnadsåtgärder. Du kommer även assistera läkare vid biopsier och punktioner.
Om dig
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning. Du är bra på att planera ditt arbete, trivs med ett varierande arbetstempo och kan prioritera. Du är prestigelös och frågar när du behöver hjälp och råd. Du är bra på att kommunicera och når fram till både patienter och kollegor. Du ser värdet av att tillsammans med oss arbeta för en bra arbetsmiljö.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
