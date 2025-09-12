Undersköterska - särskilt boende kognitiv svikt - timanställning
2025-09-12
Undersköterska - nyckeln till god omvårdnad.
Anslut till vårt team och bidra till välbefinnande!
Arbetsplatsen
Hos oss i Socialförvaltningen i Karlsborg möter du en verksamhet som präglas av omtanke, gemenskap och engagemang. Vi ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg - och är idag runt 250 medarbetare.
Nu söker vi timanställda till enheten Sjösidan på vårt särskilda boende, där vi möter personer med kognitiv svikt. Här finns tre avdelningar, med nio lägenheter vardera som samlas kring gemensamma kök och vardagsrum - en hemtrevlig miljö där du blir en viktig del av teamet. Din insats gör skillnad för både trivsel, trygghet och livskvalitet.
Vill du få en känsla för hur vardagen ser ut i äldreomsorgen hos oss? Följ gärna med på ett digitalt studiebesök via vår https://youtu.be/NqXSUMotwCI. Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som timanställd undersköterska eller vårdbiträde stöttar du våra boende i vardagen - alltid med individen i fokus. Det kan handla om omvårdnad, service och hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering, men också om att skapa stunder av trygghet och meningsfullhet.
Hos oss arbetar vi utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, där varje insats görs med respekt för den enskildes behov och självbestämmande. Du bidrar både med praktiskt stöd och med ett gott bemötande som gör stor skillnad i det lilla.
I uppdraget ingår även att ta del av information och dokumentera i vårt verksamhetssystem Viva. Som timanställd hoppar du in när ordinarie personal är ledig eller när vi behöver förstärkning - ibland planerat, ibland med kort varsel. Flexibilitet från din sida möts med tacksamhet och uppskattning från både kollegor och boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en del av ett meningsfullt arbete. Har du erfarenhet av omvårdnad är det toppen, men vi välkomnar också dig som är nyfiken på vården och vill prova på! Utbildning som undersköterska eller erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt är meriterande, men personliga egenskaper och ett genuint engagemang väger minst lika tungt.
Det viktigaste är att du har ett varmt bemötande, respekt för individen och en förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter olika behov. Här får du vara med och skapa trygghet, omtanke och vardagsglädje - tillsammans med oss.Övrig information
För att göra det enkelt för både dig och oss använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Klicka på länken i annonsen och följ stegen för att skicka in din ansökan. Den här gången räcker det att du svarar på några frågor - CV och personligt brev kan vi be om längre fram i processen. Håll gärna ett öga på din mejl så att du inte missar någon information från oss.
Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte för länge med att skicka in - tjänster kan bli tillsatta innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
