Undersköterska - kom till vårt härliga gäng på Barnkirurgen
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-09-08
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
Vi på Kirurgi avdelning barn erbjuder nu en tillsvidaretjänst.
Vi ser dig som en framtida kollega till vårt härliga gäng. Vår avdelning ligger högst upp i nya, fina barnsjukhuset.
Göteborg är ett av fyra center i Sverige inom avancerad barn- och ungdomskirurgi. Som sjuksköterska hos oss får du arbeta med pre- och postoperativ omvårdnad av barn i åldrarna 0-16 år. Vi har många olika diagnoser alltifrån medfödda missbildningar till ortopedi och urologi. Vi arbetar i diagnosindelade team utifrån patientnära vård med familjen och patienten i fokus.
Vad erbjuder vi?
Vårt mål är att erbjuda våra patienter en god vård som präglas av att vi arbetar tillsammans i multidisciplinära team. Verksamheten uppmuntrar engagemang och utvecklingsarbeten för barn och familjer.
När du börjar hos oss erbjuds du en individuellt anpassad introduktion under handledning. Utbildningsinsatser och träning av akuta situationer genomförs regelbundet. Oavsett om du är relativt ny i yrket eller har arbetat några år kommer vi att se till att du känner dig trygg i din roll för att ge bästa möjliga vården, och att du blir en i vårt team. Det finns möjlighet till specialisering inom barnsjukvård.
Om arbetsuppgifter
Vi är en högspecialiserad kirurgisk vårdavdelning där du som undersköterska har en stor roll i den pre- och postoperativa omvårdnaden av barnet.
Om kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet av att ha arbetat inom barnsjukvården tidigare. På vår avdelning tar vi hand om akut sjuka barn dygnet runt. För att du skall trivas hos oss ska du vara flexibel och lugnt kunna hantera oväntade situationer. Vi söker dig som har en positiv människosyn och en god samarbetsförmåga. Patienten och dess familj står alltid i centrum och i ett nära samarbete erbjuder vi dem bästa möjliga omvårdnad. Allra viktigast är att du har ett genuint intresse av att arbeta med barn och dess familjer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
