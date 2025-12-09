Undersköterska - kom till vårt härliga gäng på barnkirurgen
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Bli en del av vår spännande framtid!
Vi bor högst upp i nya Barnsjukhuset i en fantastisk arbetsmiljö.
Vi bemannar för att kunna fortsätta ta emot patienter från hela landet. Vi ser dig som en framtida kollega till vårt härliga gäng.
Göteborg är ett av fyra center i Sverige inom avancerad barn- och ungdomskirurgi. Som undersköterska hos oss får du arbeta med pre- och postoperativ omvårdnad av barn i åldrarna 0-16 års ålder. Vi har många olika diagnoser alltifrån medfödda missbildningar till ortopedi och brännskador. Vi arbetar vårdnära utifrån fem olika diagnosteam.
Vårt mål är att erbjuda våra patienter en god vård som präglas av att vi arbetar tillsammans i multidisciplinära team. Verksamheten uppmuntrar engagemang och utvecklingsarbeten för barn och familjer.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi på Kirurgiavdelning barn erbjuder nu en visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning. När du börjar hos oss erbjuds du en individuellt anpassad introduktion under handledning. Utbildningsinsatser och träning av akuta situationer genomförs regelbundet. Oavsett om du är relativt ny i yrket eller har arbetat några år kommer vi att se till att du känner dig trygg i din roll för att ge den bästa möjliga vården, och att du blir en i vårt team. Dina arbetsuppgifter
På vår avdelning tar vi hand om akut sjuka barn dygnet runt. Vi är en högspecialiserad kirurgisk vårdavdelning där du som undersköterska har en stor roll i den pre- och postoperativa omvårdnaden av barnet.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Specialistutbildning inriktning barn och unga, erfarenhet inom barnsjukvården och erfarenhet av kirurgisk pre- och postoperativ omvårdnad är meriterande. För att du ska trivas hos oss ska du vara flexibel och lugnt kunna hantera oväntade situationer. Vi söker dig som har en positiv människosyn och en god samarbetsförmåga. Patienten och dess familj familj står alltid i centrum för att erbjuda den bästa möjliga omvårdnaden. Allra viktigast är att du har ett genuint intresse av att arbeta med barn och dess familjer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande under annonstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgavdelning barn Kontakt
Vårdenhetschef, Jeanette Karlsson 076-3435059 Jobbnummer
9635619