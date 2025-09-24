Undersköterska - Bli en del av vårt härliga gäng på Attendo Stationsgatan
2025-09-24
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng! Vi på Attendo Stationsgatan i Ytterby söker nu en undersköterska. Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad Attendo Stationsgatan ett modernt äldreboende med inriktning mot Sport & Spa. Här står aktiviteter och välmående i fokus. Boendet har 54 trivsamma och ljusa lägenheter fördelat på 6 avdelningar med stora balkonger och fina gemensamma utrymmen för samvaro. Här skapas omsorg på kundernas sätt. Boendet ligger nära butik, pizzeria samt har bra kollektiva förbindelser till Göteborg med pendeltåget som stannar ett stenkast här ifrån. Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen. Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats. Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
Beskrivning av tjänsten
Tillsvidareanställning 90%
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
USK utbildning är ett kvar, samt uppvisande om skyddad yrkestitel
Arbetstider under dag/kväll/helg
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Nathalie Dahlin nathalie.dahlin@attendo.se Jobbnummer
9523480