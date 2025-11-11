Underrättelsespecialist till Kriminalvårdens underrättelseenhet
2025-11-11
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner och ett huvudkontor med åtta avdelningar samt ett servicecenter och en nationell transportenhet. Säkerhetsavdelningen ansvarar för all säkerhetsverksamhet inom Kriminalvården. Fokus ligger på att säkerställa att myndighetens säkerhetsarbete bedrivs på ett uthålligt sätt som bidrar till en rättssäker och verksam kriminalvård. Avdelningens vision är att vara ledande inom säkerhetsarbetet på internationell nivå.
Kriminalvården samverkar med flera andra samarbetsparters enligt Regeringsbeslut JU2008/5776/PO, för att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den organiserade brottsligheten.
Kriminalvårdens underrättelsetjänst är en del av myndighetens säkerhetsorganisation och arbetar med att inhämta, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att stödja beslutsfattare, chefer och andra uppdragsgivare inom Kriminalvården med beslutsunderlag. I uppdraget ingår omvärldsanalys, intern och extern samverkan samt nationellt och internationellt samarbete i säkerhetsfrågor.
Till enheten söker vi nu en underrättelsespecialist med placering i Malmö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är underrättelseinhämtning genom kommunikation och dialog samt dokumentation, bearbetning och rapportering av inhämtad information. Arbetsuppgifterna utförs i syfte att bedöma intagna ur ett risk- och säkerhetsperspektiv i nära dialog med arbetsledare och arbetsgruppen.
Verksamheten präglas av högt säkerhetsmedvetande och varierar mellan planerade och händelsestyrda uppgifter, vilket kräver flexibilitet och eget ansvar. Du hanterar flera ärenden parallellt, anpassar dig snabbt till förändringar och ser möjligheter i nya situationer.
Din kommunikativa förmåga, ödmjukhet och intresse för människor är avgörande. Du skiljer på personligt och professionellt, arbetar strukturerat och driver dina processer framåt. Du visar engagemang, följer beslut, mål och riktlinjer samt bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Du samarbetar väl med andra, är socialt aktivt och underhåller relationer. I rollen ingår även att bidra till metodutveckling och utbildning samt samverka med andra myndigheter och samarbetspartners nationellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stort intresse för människor och är bra på att bygga och upprätthålla relationer. Du är trygg, stabil och har självinsikt, med förmåga att växla mellan operativt och administrativt arbete.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som kriminalvården finner relevant
* Flerårig relevant arbetslivserfarenhet av att skapa förtroendefulla relationer
* B-körkort
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God vana, fallenhet till att hantera diverse datasystem
Det är meriterande om du har:
* Kriminalvårdserfarenhet
* Dokumenterad verksamhetsspecifik underrättselsutbildning
* Meriterad tjänstgöring inom en underrättelsefunktion
* God kunskap i säkerhets- och sekretessfrågor
* God kunskap om informationssäkerhet
* Erfarenhet av Kriminalvårdens klientdatabaser och förståelse för dess funktioner
* Språkkunskaper och erfarenhet från andra kulturer
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
