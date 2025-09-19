Underrättelseoperatör sökes till Anstalten Asptuna och till Anstalten/häkte
Kriminalvården, Stockholm Syd / Kriminalvårdarjobb / Stockholm Visa alla kriminalvårdarjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Stockholm Syd i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Norrköping
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Kriminalvårdens underrättelsetjänst verksamhet omgärdas av höga skyddsvärden som ryms inom säkerhetsskyddslag 2018:585. De kandidater som går vidare till säkerhetsprövningsintervju kommer i ett säkerhetshänseende granskas mer ingående. Den granskningen kan även innefatta personer, företag och andra förhållanden som kan påverka lojaliteten, lämpligheten och säkerheten hos kandidaten.
Verksamhetsområde Stockholm Syd är en del av Kriminalvården, Region Stockholm och består av anstalten Asptuna i Norsborg och anstalten / häktet Beateberg i Trångsund.
Anstalten Asptuna är en öppen anstalt med 182 platser i säkerhetsklass 3, som ligger i Norsborg, ca två mil söder om Stockholm. Anstalten Beateberg ligger i Trångsund och är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser samt en öppen del, Grindstugan, i säkerhetsklass 3 med 8 platser för kvinnor Häktet Beateberg ligger inom samma område som anstalten Beateberg. Häktet har 88 platser i gemenskap
Vi söker två underrättelseoperatörer, med placering på VO Stockholm Syd och resor mellan verksamhetsställena förekommer. Underrättelseoperatörerna kommer att hjälpas åt och ersätta varandra vid frånvaro.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som underrättelseoperatör på Anstalten Asptuna, Anstalten och häktet Beateberg handlar arbetsuppgifterna i huvudsak om att insamla, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av intagna ur risk- och säkerhetsperspektiv. Du kommer att arbeta tillsammans med den lokala säkerhetsfunktionen med såväl lokalt, regionalt och centralt formulerade uppdrag.
I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med externa myndigheter. Underrättelseoperatören ska på ett aktivt och självständigt sätt producera underrättelseprodukter inom ansvarsområdet, tillgodose det lokala behovet av operativ underrättelseverksamhet samt stödja den centrala underrättelsefunktionen.
Resor förekommer i tjänsten och du behöver vara beredd på att tjänstgöring kan förekomma på andra verksamheter än den avtalade.
Om du blir kallad till intervju kommer dessa att ske fysiskt på plats på Anstalten Beateberg Måndagen den 20 Oktober.
Observera också att en bakgrundskontroll och säkerhetsprövning kommer att se under rekryteringsprocessen. Läs mer om den här:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse och engagemang för informationssäkerhet samt säkerhets- och underrättelsefrågor. Du har god analytisk förmåga och tar ansvar för din uppgift för att uppnå önskat resultat. Dina beslut grundas på korrekta avvägningar och du agerar alltid med verksamhetens bästa i fokus. Då du kommer att ha mycket kontakter, såväl internt som externt, är det av stor vikt att du har god kommunikationsförmåga. Du behöver även ha en god samarbetsförmåga och förstå vikten av goda yrkesmässiga relationer i alla sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
I din ansökan önskar vi att du förtydligar din relevanta arbetslivserfarenhet och kunskap, eftersom att det är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis underrättelse eller annan arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Svenskt medborgarskap.
• God IT-kunskap.
Det är meriterande om du har:
• Välmeriterad tjänstgöring inom en renodlad underrättelsefunktion - i en bearbetning eller analysroll.
• Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet eller från annan del av rättsväsendet.
• Relevant högskoleutbildning, företrädesvis inom statsvetenskap, teknik, juridik eller pedagogik.
• God kommunikationsförmåga, stor vikt kommer att läggas vid hur pass pedagogiskt och tydligt du har förmåga att
uttrycka dig.
• Erfarenhet av intern och extern samverkan samt god kännedom om samverkande myndigheters uppdrag.
• Övriga relevanta språkkunskaper.
• B- Körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Stockholm Syd Kontakt
Katharina Schmiterlöw katharina.schmiterlow@kriminalvarden.se Jobbnummer
9516381