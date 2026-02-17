Underrättelsehandläggare med inriktning mot utlänningsärenden
Lockas du av ett komplext uppdrag där du är med och bidrar till Sveriges säkerhet? Är du en analytisk och ansvarstagande person som vill arbeta med att handlägga underrättelseärenden? Nu söker vi erfarna och engagerade underrättelsehandläggare med inriktning mot utlänningsärenden. Till den här tjänsten söker vi både dig med polisiär bakgrund och dig med civil bakgrund. Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Referensnummer: 2026-2322
Det här är ditt uppdrag
I Säkerhetspolisens förebyggande arbete ingår att förhindra att individer som är eller kan bli ett säkerhetshot mot Sverige eller svenska intressen uppehåller sig i eller etablerar sig i Sverige. Verksamheten inom utlänningsärenden ansvarar för att vidta de hotreducerande åtgärder som är möjliga inom utlänningsrättens ramar. Som ett led i arbetet är Säkerhetspolisen bland annat remissinstans till Migrationsverket i utlänningsärenden.
I rollen som underrättelsehandläggare är ditt arbete fokuserat på att handlägga och utreda varierande ärendeslag som hanteras inom ramen för utlänningsärenden. Du behandlar operativ information i databaser, inriktar inhämtning av underrättelser samt upprättar underrättelsesammanställningar som utgör underlag för beslut, yttranden, analyser och operativa åtgärder. Du planerar och genomför operativa hotreducerande åtgärder i samverkan med andra myndigheter. Du kommunicerar och samarbetar även med nationella och internationella samarbetspartners. Du genomför även samtal inom ramen för rollen.
Tillsammans med dina kollegor deltar du kontinuerligt i verksamhetens metod- och verksamhetsutvecklingsarbete.
Säkerhetspolisens uppdrag är komplext, som kollegor kompletterar vi varandra och till den här tjänsten söker vi både dig med polisiär bakgrund och dig med civil bakgrund.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats utan möjlighet att arbeta hemifrån. Resor inom och utanför Sverige förekommer, likaså arbete utanför kontorstid samt beredskap. Den del av verksamheten som har verkställighet som fokus är till stor del polisoperativ till sin karaktär och här förekommer resor i tjänsten frekvent, både inrikes och utrikes.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Kvalifikationer
Polisexamen eller relevant akademisk examen
Minst två års aktuell som Säkerhetspolisen bedömer relevant för tjänsten
Arbetslivserfarenhet av att bearbeta och analysera information
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Allmän bred IT-förståelse och vana att arbeta datadrivet
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet av arbete med migrationsfrågor och utlänningslagstiftning
Erfarenhet av underrättelsearbete
Erfarenhet från något av Säkerhetspolisens verksamhetsområden
Erfarenhet av brottsbekämpande eller rättsvårdande verksamhet
Erfarenhet av gränspolisiärt arbete
Erfarenhet av att hantera och strukturera stora mängder data
Erfarenhet av att hålla samtal
Andra språkkunskaper som Säkerhetspolisen bedömer relevant för tjänsten
Kulturell förståelse/erfarenhet av andra kulturer till exempel genom uppväxt, arbete eller studier som Säkerhetspolisen bedömer relevant för tjänsten
Det här är kollegan vi söker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann och ansvarsfull med en prestigelös inställning. Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat som skapar motivation, delaktighet och engagemang. Samarbete passar dig bra och du trivs med att arbeta i team samtidigt som du självständigt driver ditt arbete framåt.
För att trivas i denna roll krävs att du har förmågan att hantera frågor av operativ karaktär som kan behöva dömas av med kort varsel, samtidigt som du driver långsiktiga ärenden, ofta i samverkan med andra verksamheter och parter.
Som person är du förtroendeingivande och har lätt för att skapa tillitsfulla kontakter och upprätthålla goda relationer.
Händelser i omvärlden påverkar vår vardag och det är inte alltid våra dagar ser ut som vi tänkt. Det kräver att du är en problemlösare med god analytisk förmåga. Det är viktigt att du är uthållig och kan behålla fokus, även när trycket stundtals är högt.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor och förmåner
Anställning hos Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta ansvariga rekryterare, tfn 070-985 31 05 eller 070-833 54 41.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-03-06
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
