Underrättelsechef inom cyber till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
2025-10-04
Inledning
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna om Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu en underrättelsechef. Vi söker dig som vill leda ett engagerat team av specialister, har ett stort intresse för cyberförsvarsfrågor och vill bidra med din kompetens och erfarenhet för att göra Sverige säkrare och mer motståndskraftigt.
Om befattningen
I din roll som underrättelsechef ansvar du för att leda verksamhetens underrättelsearbete både i det dagliga arbetet och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Du leder både civil och militär personal och ansvarar för att skapa förutsättningar som krävs för att driva verksamheten framåt.
Rollen kräver både domänkunskap i form av teknisk förståelse och ett engagerat ledarskap, samt förmåga att tänka strategiskt och arbeta lösningsorienterat. Du förväntas samverka med andra delar av myndigheten inom ramen för underrättelseprocessen samt att hålla dig uppdaterad om den senaste tekniken och metodiken inom ditt fokusområde.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Leda, coacha och utveckla dina medarbetare, samt säkerställa kompetensförsörjning och kompetensutveckling
• Budgetansvar
• Ansvara för en effektiv, datadriven och målfokuserad underrättelseproduktion
• Utveckla och implementera långsiktiga strategier vad gäller prioriteringar, arbetsmetoder och processer.
• Föreslå och leda utvecklingsprojekt för att bidra till en modern och effektiv verksamhet
Publiceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
• Officer (OF 2-3), specialistofficer (OR 7-8) eller för oss relevant akademisk utbildning.
• Minst fem års erfarenhet av personal- och verksamhetsansvar.
• Minst fem års erfarenhet av arbete med underrättelsetjänst.
• Minst fem års erfarenhet av arbete med it-säkerhet/cybersäkerhet.
• God förståelse om datasystem och nätverk samt ett starkt teknikintresse.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom underrättelse- och säkerhetstjänst, alternativt brottsutredande myndighet.
• Kunskaper inom cybersäkerhet, operativsystem, logganalys, programmering, scriptning eller OSINT.
• Formell underrättelseutbildning från myndighet eller annan civil motsvarighet.
• Erfarenhet av arbete inom Cyber Threat Intelligence, CTI.
• Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska.
Personliga kvalifikationer
För att lyckas i rollen som underrättelsechef hos oss förväntas att du kan arbeta uppdragsorienterat, har ett brinnande intresse för analysarbete, och att du motiveras av att tänka nytt och driva verksamheten framåt.
Som ledare är du trygg, inspirerande och närvarande i ditt ledarskap, med din erfarenhet och personliga mognad skapar du en tydlig riktning och bygger en kultur präglad av prestigelöshet, samarbete och tillit. Som person är du nyfiken och drivs av att utveckla ditt ledarskap och din profession. Du är analytisk och kan tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i ditt arbete. För att trivas hos oss behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och vara bekväm med att hantera sekretess.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
Arbete på annan ort, beredskap samt skiftarbete kan förekomma.
Även resor i tjänsten kan förekomma, både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/11 - 2025, ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 78463. Eller via brev till: Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
