Underrättelse- och säkerhetsofficer till Mellersta Militärregionen
2026-03-19
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Då kan rollen som underrättelse- och säkerhetsofficer vara något för dig.
Bakgrund
Mellersta militärregionen (MR M) är ett krigsförband som är markterritoriellt ansvarig vilket innebär att förbandet leder den regionala militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. J2 utövar funktionsledningen av den regionala militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Förbandet arbetar i samtliga domäner och mot samtliga stridskrafter. Stort fokus läggs på gemensamt arbete inom staben och att vara en god stabsmedlem. En osäker omvärld medför att efterfrågan på avdelningen och dess förmågor ständigt ökar, vilket innebär att vi behöver bli ännu fler. I nuläget rekryteras Underrättelseassistenter (GSS/K), underrättelse- och säkerhetshandläggare (CIV), underrättelse- och säkerhetsofficerare (OF/SO) samt handläggare av skyddsobjekt (CIV).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som officer vid MR M J2 leder du, samt löser uppgifter inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Inriktning och specialiseringar sker utifrån avdelningens uppgifter, dina kompetenser och erfarenheter.
Vanligt förekommande verksamhet är ledning av säkerhetsoperationer, totalförsvarsplanering och samverkan med andra myndigheter. Verksamheten sker operativt inom ramen för multiodomänoperationer vilket leder till väntade och oväntade samverkansbehov inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Beroende på vilka kompetenser du besitter vid anställning kommer din utbildningsplan innefatta fördjupning eller breddning inom underrättelse- och säkerhetstjänsten samt specialiseringar i enlighet med avdelningens behov.
Kvalifikationer
• Officersutbildning (SO eller OF)
• Godkänd gymnasieexamen
• God förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• Godkänd fysisk förmåga (FM FYSS)
• Godkänd säkerhetsprövning
• God datorvana
• B Körkort Dina personliga egenskaper
Som medarbetare vid MR M J2 är du lojal, arbetsvillig och stresstålig. Du drivs av att utveckla dig själv och andra inom professionen och möta nya utmaningar. För att lyckas i din roll krävs att du är noggrann, strukturerad, analytisk och samarbetsvillig. Du har också hög integritet och du kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Arbetsbelastningen kan emellanåt vara hög så det kräver att du klarar av att jobba i ett högt tempo och parallellt med flera saker samtidigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildning eller arbetslivserfarenhet inom underrättelse- och säkerhetstjänst
• Vana vid Försvarsmaktens informationssystem (SWECCIS/ISUS)
• Militära förarbevis
• Signalskyddsutbildning
• Utlandstjänstgöring Övrig information
Anställningsform: Yrkesofficer, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen (tjänsten medför perioder av bortavaro från arbetsorten)
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktas Johan Ahlandsberg som nås via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO - Christer Lindberg
SEKO - Anna Löfgren
OFRO - Thomas Marcusson
OFRS - Örjan Jansson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-16. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.
Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.
Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
