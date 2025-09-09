Underleverantörer med ett färdigt Aktiebolag till Rusta & Matcha 2
2025-09-09
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en engagerad handledare och entreprenör? PerformIQ är redo att samarbeta med dig för att göra skillnad!
Vi söker franschisetagare för att stödja oss i att leverera tjänsten "Rusta och Matcha 2" på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi är speciellt intresserade av personer som är villiga att arbeta där PerformIQ ännu inte är etablerade.
Besök vår webbplats för att se vart vi finns idag.
Du får möjlighet att utvecklas och nå hög kompetens inom tjänsten och bli en del av ett omfattande nätverk över hela landet. Du kommer även att få stöd inom administration och ekonomi. I rollen ansvarar du för att leda och driva verksamheten på ditt/dina kontor med stor frihet.
Vi söker dig som är:
• Målinriktad
• Strukturerad
• Kommunikativ
• Driven
Dina arbetsuppgifter:
• Individuell coachning: Genomföra coachningssamtal och skapa handlingsplaner anpassade efter deltagarnas unika behov.
• Matchning till jobb: Stötta deltagarna med att förbättra sina ansök-ningshandlingar, förbereda sig för arbetsintervjuer och knyta kontak-ter med arbetsgivare.
• Matchning till utbildning: Identifiera och vägleda deltagarna till ut-bildningsmöjligheter som stärker deras kompetens och ökar deras an-ställningsbarhet.
• Dokumentation: Följa upp och dokumentera deltagarnas utveckling och framsteg enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer.
Personprofil
Vi ser gärna att du har ett starkt lokalt nätverk med kontakter inom både arbetsgivare och utbildningssektorn.
Erfarenhet av ledande roller eller att driva eget företag är meriterande, men personlig lämplighet, relevant erfarenhet och goda referenser är avgörande.
Det är viktigt att du uppfyller Arbetsförmedlingens krav för handledning och matchning inom Rusta och Matcha 2-tjänsten:
Alternativ 1
• Utbildning: Universitetsutbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det tidigare systemet).
• Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års heltidsarbete. Deltidsarbete kan räknas om det ackumulerade arbetet motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
• Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
• Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års heltidsarbete inom exempelvis arbetsledning, rekrytering, karriärvägledning eller liknande områden. Deltidsarbete kan räknas om det ackumulerade arbetet motsvarar heltid under tre (3) år.
Ansök nu!
Skicka in ditt CV och personliga brev. Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, kontakta Dimitrios Polianidis på dimitrios.polianidis@performiq.se Ersättning
