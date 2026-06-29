Underläkarvikariat i barn- och ungdomsmedicin inom habilitering
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2026-06-29
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Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra – för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Akademiska barnsjukhuset bedriver en bred och högspecialiserad barnsjukvård med nära samarbeten mellan de olika specialiteterna och övriga sjukhuset. Forskning, undervisning och kontinuerlig utveckling är viktiga inslag i vårt arbete.
Vi söker nu dig som har intresse av barnmedicin och vill arbeta med barn- och ungdomshabilitering under sex månader. Tjänsten är vikariat för en av våra specialister som är tjänstledig ett halvår.
Ditt uppdrag
Din placering kommer huvudsakligen att vara på vår Habiliteringsmottagning på Kungsgärdet där vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. Efter en introduktion så kommer du att ha mottagning för barn och deras familjer. Det kommer att finnas specialister tillgängliga för handledning. Du kommer att vara en del av vårt team av barnneurologer på Akademiska barnsjukhuset och medverka vid olika utbildningstillfällen och ronder där det finns goda chanser att lära sig mer om barnmedicin och barnneurologi.
Beroende på bemanningssituationen till våren 2027 kan vikariatet komma att förlängas. Om det blir utrymme för ytterligare ST-tjänster kommer de att utannonseras.
Du kommer att ha en tilldelad handledare under ditt vikariat vilket innebär att du vid en eventuell senare ST-tjänst kan tillgodoräkna dig tjänstgöringstid.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Du som söker har svensk läkarlegitimation, en god samarbets- och kommunikationsförmåga och ett intresse av barnmedicin. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förutsättningar att bidra till verksamheten. Har du erfarenhet av arbete inom barnsjukvård från tidigare anställningar är det en merit, liksom forskningsaktivitet knuten till Akademiska barnsjukhuset.
Vi erbjuder
Du erbjuds ett vikariat på sex månader på Akademiska barnsjukhuset. Tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf. sektionschef Barnneurologi, Erik Normann, 018-611 96 28
ST- Studierektor, Angelica Brekkan, 018-617 40 13
Fackliga representant för UAL och specialist inom barn- och ungdomsneurologi samt habilitering, Anna Nielsen Persson, 018-617 18 54
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan till oss!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS832/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9983255