Underläkare Vo hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi sommaren 2026
2025-08-11
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta som underläkare inom Vo hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi under sommarens semesterperiod, veckorna 24-34.
Som underläkare under sommaren består arbetet främst av avdelningsarbete och mottagningsbesök under handledning av erfaren läkare. Du får möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter inom läkaryrket genom sedvanligt förekommande arbetsuppgifter.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Minst avklarad termin 9 vid läkarutbildningen i Sverige alternativt läkarutbildning termin 10 inom EU/EES. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala är ett krav.
Vi söker dig som har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Du har ett positivt förhållningssätt där patienten sätts i fokus.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Kännedom om vår verksamhet och Universitetssjukhuset är en fördel. Särskild visstid, heltid. Helgpass på avdelning förekommer. Önskvärt att du kan jobba minst 6 veckor under sommarperioden, om du jobbar flera veckor kan kortare semester ges i perioden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
