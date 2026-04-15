Underläkare, visstid, till Rehabiliteringsmedicin på Ängelholms sjukhus
2026-04-15
Rehabiliteringsmedicinska verksamheten vid Ängelholms sjukhus söker en legitimerad underläkare för ett vikariat på sex månader. Detta är en möjlighet till dig som vill prova på att arbeta som läkare inom rehabiliteringsmedicin inför eventuell framtida specialistutbildning.
Verksamhetsområde (VO) Rehabilitering bedriver specialiserad rehabilitering i slutenvård och öppenvård, inklusive smärtrehabilitering och digital cancerrehabilitering. Vi arbetar med personcentrerade processer, innovation och utveckling i välfungerande och trygga interdisciplinära team. Vi är en Universitetssjukvårdsenhet och satsar på forskning med inriktning rehabiliteringsmedicin i samverkan med Lunds universitet.
Hos oss arbetar du på ett sjukhus med korta beslutsvägar, närvarande ledarskap och ett naturnära läge vid Rönne å bara minuter från tågstation och centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss arbetar du inom vår rehabiliteringssektion. Tjänstgöring är främst förlagd till vår rehabiliteringsavdelning med 13 vårdplatser, där du arbetar tillsammans med två erfarna överläkare som båda är specialister i rehabiliteringsmedicin och i etablerade interprofessionella team. Arbetet är strukturerat och patientnära, med inriktning mot bland annat rehabilitering efter neurologiska skador och sjukdomar.
Hos oss får du:
• En tydlig introduktion och nära medicinsk och professionell handledning.
• Möjlighet att utveckla din teoretiska och kunskap och praktiska färdighet inom rehabiliteringsmedicin.
• Erfarenhet av teambaserat arbetssätt i en modern, välfungerande och prisbelönt verksamhet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har gjort din AT eller BT. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har intresse för rehabiliteringsmedicin och värdesätter teamarbete.
Som person är du noggrann och strukturerad samt har lätt för att samarbeta med kollegor och externa samverkanspartners. Du har engagemang för våra patienter och verksamhet samt ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande. Vidare har du intresse och vilja att utveckla dig i en verksamhet med tydliga strukturer och god handledning. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Värmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319554".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
262 81 ÄNGELHOLM
Region Skåne, Ängelholms sjukhus
Avdelningsansvarig läkare
Lina Rosengren lina.rosengren@skane.se
9857173