Underläkare, visstid, till Barn- och ungdomspsykiatri i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2026-07-01
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Är du nyutbildad läkare, gärna efter AT eller BT, och letar efter din nästa utmaning där du ges möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och på ett personligt plan? Då ska du inte tveka att söka rollen som underläkare till oss på barn- och ungdomspsykiatrin i nordvästra Skåne!
Vår mottagning har som uppdrag att ge specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård för patienter upp till 18 år, vilket innefattar att ta hand om patienter med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Utrednings- och behandlingsarbetet bedrivs i ett tvärprofessionellt team med nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vi eftersträvar korta kommunikationsvägar och arbetar aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att ha möjlighet att nå fler patienter effektivt och patientsäkert.
Mottagningen tillhör området Helsingborg, där öppenvårdsmottagningar i Ängelholm och Landskrona ingår, liksom dagvårdspsykiatri för hela området. Inom dagvårdspsykiatrin innefattas spädbarnsverksamhet och mellanvård som ges av tonårs- och familjedagvårdavdelningen. Slutenvården är lokaliserad i Malmö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
För dig som vill arbeta med patienter med psykisk/psykiatrisk ohälsa och är nyfiken på barnpsykiatrisk verksamhet är det här en fantastisk möjlighet att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss!
Som underläkare kommer du arbeta både individuellt och i team med vanligt förekommande uppgifter på en öppenvårdsmottagning. Du samverkar även kring patienten med vårdgrannar och övriga samarbetspartners såsom skola och socialtjänst. Arbetsgruppen består av läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och medicinska sekreterare. I området finns även tillgång till arbetsterapeuter och fysioterapeut. Vi erbjuder dig handledning av specialistläkare och andra kollegor.
Arbetet utmärks av hög kompetens, nära samarbete och kommunikation mellan olika yrkeskategorier och stort fokus på utvecklingsfrågor.
Tjänsten avser visstidsanställning, heltid. Arbetstid är dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare alternativt innehar läkarexamen med godkänd och fullständig behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60hp. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och familjer anses meriterande.
Du är noggrann och strukturerad samt har lätt för att samarbeta med kollegor och externa samverkanspartners. Vi värdesätter ditt engagemang för våra patienter och verksamhet samt ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande. Givetvis arbetar du även efter Region Skånes värderingar. Vi lägger alltid stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av en lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. Möjlighet att börja omgående finns.
Tjänsten avser visstidsanställning med sista anställningsdag 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330703". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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000 00 - Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Rosie Smilenius, Enhetschef 0722-174152 Jobbnummer
9986765