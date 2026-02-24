Underläkare, vikariat, till Vuxenpsykiatri öppenvård Malmö Trelleborg
2026-02-24
Gör skillnad. Varje dag.
Är du nyligen legitimerad läkare och intresserad av psykiatri? Vill du arbeta i en verksamhet där handledning, kollegialt stöd och utveckling är en självklar del av vardagen? Då kan ett vikariat hos oss vara ditt första steg mot en framtid inom psykiatrin.
Vi är en del av Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Malmö Trelleborg inom Region Skåne. VO omfattar öppenvård, heldygnsvård samt psykos- och beroendevård och har drygt 850 medarbetare som tillsammans bedriver specialiserad psykiatrisk vård för vuxna. Detta vikariat avser arbete inom öppenvård i Malmö eller Trelleborg.
Vi är en universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vetenskaplig förankring genomsyrar verksamheten och att det finns möjlighet att engagera sig i utvecklings- och forskningsarbete. För många är ett vikariat hos oss en väg in i ST i psykiatri. Vi har en välfungerande ST-organisation med antagning 1 - 2 gånger per år, och ett vikariat under handledning inom öppenvård är meriterande inför kommande specialistutbildning.
Hos oss blir du en del av en stor och erfaren läkargrupp där det är naturligt att ställa frågor, diskutera bedömningar och utvecklas tillsammans. Vi värnar en arbetsmiljö där det är tillåtet att vara ny och där du får växa in i rollen i din egen takt.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som underläkare arbetar du i multiprofessionella team med utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Du får bred klinisk erfarenhet av vanliga psykiatriska tillstånd och möjlighet att successivt ta större ansvar i takt med att du utvecklas.
Du arbetar alltid med stöd av specialistläkare och erfarna kollegor och förväntas inte stå ensam i svåra medicinska bedömningar. Vi erbjuder strukturerad introduktion och regelbunden handledning på samma villkor som för ST-läkare, med avsatt tid för medicinska diskussioner och professionell reflektion.
Arbetet är varierat och organiserat för att vara hållbart, med fokus på kvalitet, kontinuitet och lärande.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi söker dig som har intresse för psykiatri och vill utvecklas i din kliniska roll. Erfarenhet av psykiatriskt arbete är meriterande men inget krav.
Du har ett professionellt och empatiskt förhållningssätt, god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta i team. Du är nyfiken, ansvarstagande och motiverad att utveckla din kompetens inom psykiatri.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
