Underläkare, vikariat till Verksamhetsområde urologi i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Läkarjobb / Kristianstad
2025-09-01
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kompetenta och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Vi är cirka 2 600 medarbetare.
Verksamhetsområde (VO) urologi är sedan den 1 september 2022 ett eget verksamhetsområde på CSK och har i uppdrag såväl planerad som akut urologi. Vi har en bred verksamhet inriktad på både benigna och maligna urologiska tillstånd och från 2022 genomför vi även robotassisterad cancerkirurgi. På mottagningen, som är fullt modernt utrustad, har vi nästan 11 000 besök per år och prognosen är i stigande. Vår avdelning har 16-24 vårdplatser för urologisk kirurgi, skräddarsydd för patienter som behandlas för urologiska sjukdomar.
Varmt välkommen med din ansökan till underläkarvikariat hos oss på VO urologi! Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vi utlyser nu två underläkarvikariat med huvudtjänstgöring på urologi- och kärlkirurgiavdelningen.
Under en vanlig dag hos oss innefattar dina arbetsuppgifter bland annat rond tillsammans med avdelningsansvarig läkare. I rollen som underläkare ägnar du dig även åt inskrivningsmottagning, journaldokumentation, konsultation med andra specialister med mera. Viss helgtjänstgöring förekommer. Möjligheten finns utifrån intresse och erfarenhet till mottagningsarbete och operation.
Viss flexibilitet finns gällande start- och slutdatum för vikariatet, exempelvis vid antagning till AT-läkartjänstgöring eller vid önskan om förlängning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har läkarexamen alternativt har läst till och med termin 9 på läkarutbildning och därmed är behörig att arbeta som vikarierande icke-legitimerade underläkare på generell dispens. Dokumenterade språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vid utländsk läkarexamen skall dokument från Socialstyrelsen kunna uppvisas som styrker att du är behörig att arbeta som läkare i Sverige
Som person är du nyfiken och kan ta egna initiativ. Du har hög social kompetens och ser det som en självklarhet att bemöta dina patienter på bästa sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta, är flexibel och har en god kommunikativ förmåga. Då vi är måna om att hitta rätt personer för tjänsterna kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer av sökanden till tjänsterna kommer att ske på plats eller digitalt.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273240". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Hanna Jönsson, ST-läkare, rekryteringsansvarig Hanna.Jonsson@skane.se 044-309 12 24
9484135