Underläkare, vikariat, Område psykos inom Vuxenpsykiatri Malmö, Trelleborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-01-29
Område psykos inom Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg erbjuder psykiatriska insatser för personer med psykosproblematik. Vi har som uppdrag att genom ett respektfullt bemötande ge en effektiv psykosvård för att möjliggöra ett gott liv för våra patienter. Inom öppen- och heldygnsvård bedömer, utreder, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar vi patienter med diagnoserna schizofreni, vanföreställningssymptom, schizoaffektiva syndrom samt andra tillstånd där psykosutveckling misstänks. Vi utgår från en helhetssyn kring psykisk ohälsa som bygger på en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser.
Område psykos består av fyra öppenvårdsmottagningar varav en mottagning är placerad i Trelleborg och tre enheter som bedriver heldygnsvård i Malmö.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två underläkare till Område Psykos! Din huvudsakliga tjänstgöring kommer att vara inom heldygnsvården, men arbete inom öppenvården kan också bli aktuellt beroende på verksamhetens behov och dina tidigare erfarenheter. Tjänsterna omfattas av vikariat på sex månader vardera.
Som underläkare hos oss arbetar du i nära samarbete med dina kollegor inom olika professioner för att skapa den bästa vården för patienten. Arbetsuppgifterna är sedvanliga för en underläkare på en psykiatrisk avdelning, så som att ronda tillsammans med avdelningsansvariga läkare, skriva ut och in patienter, skriva remisser och recept med mera. Utöver tjänstgöring på våra avdelningar erbjuder vi möjlighet att få introduktion till arbete på akuten. Efter introduktionen finns möjlighet att ta extra jourer på helger.
Hos oss blir du en del av ett tryggt team med stabil bemanning av överläkare, enhetschefer och annan personal. Då vi strävar efter att ha en underläkare på varje enhet har du också kollegor med samma arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig som ny medarbetare en gedigen introduktion och handledning av specialist inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav. För tjänsten är det meriterande att du har erfarenhet av psykiatrisk vård.
Som person ser vi att du har god kommunikationsförmåga, där du på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan förmedla kunskap och budskap. Därtill har du god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter när situationen kräver det. Du är en prestigelös lagspelare med ett stort engagemang och intresse för vår verksamhet samt en flexibel och lojal kollega i läkargruppen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning samt hälsoundersökning.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval så varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
