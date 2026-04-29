Underläkare, vik, till Barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-04-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta nära barn och ungdomar med svår psykisk ohälsa och samtidigt få bred och värdefull klinisk erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård? Vill du vara en del av en verksamhet i utveckling som dessutom står inför en flytt till helt nya, moderna lokaler? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård i Malmö erbjuder specialistpsykiatrisk vård dygnet runt till barn och ungdomar med komplex psykiatrisk problematik. Vården präglas av struktur, kontinuitet och ett nära samarbete med både familjer och externa samarbetspartners såsom öppenvård, skola och socialtjänst.
I början av sommaren flyttar verksamheten till nya, ändamålsenliga lokaler på Sticklingvägen 19. Flytten innebär förbättrade vårdmiljöer för både patienter och medarbetare, moderna arbetsplatser och goda förutsättningar för fortsatt utveckling av heldygnsvården.
Heldygnsvården arbetar teambaserat och bemannas av läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och kuratorer. Vi lägger stor vikt vid en trygg, lärande och hållbar arbetsmiljö där handledning, reflektion och kollegialt stöd är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Bup i Skåne är en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet med nära samarbete med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Evidensbaserad praktik genomsyrar verksamheten och vi välkomnar intresse för utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Vi söker nu underläkare till tidsbegränsad anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård i Malmö. Anställningen är på sex månader, med möjlighet till förlängning.
Som underläkare hos oss kommer du att:
• arbeta med bedömning, diagnostik och medicinsk behandling av inneliggande patienter
• delta i rondarbete och uppföljning i nära samarbete med tvärprofessionellt team
• ordinera läkemedel samt hantera recept och intyg
• samverka med öppenvård, socialtjänst och andra vårdgrannar.
Du erbjuds regelbunden handledning av specialistläkare samt goda möjligheter att utveckla din kliniska kompetens inom barn- och ungdomspsykiatri i en stimulerande och lärorik slutenvårdsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad läkare eller har läkarexamen med behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård
• har goda kunskaper i svenska, motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Tidigare erfarenhet av psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, akutsjukvård eller arbete med barn, ungdomar och familjer är meriterande men inget krav.
För att trivas i rollen är du engagerad, ansvarstagande och kommunikativ. Du har ett genuint intresse för barn- och ungdomspsykiatri och för att arbeta med patienter med komplex problematik. Du är strukturerad, trygg i din yrkesroll, kan fatta medicinska beslut under handledning och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan - bli en del av vår verksamhet i en spännande utvecklingsfas och följ med oss in i våra nya lokaler på Sticklingvägen 19!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322264". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Maja Lastavica, Områdeschef 040-336656 Jobbnummer
9881850